Công an Thanh Hoá phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia

TPO - Các đối tượng đã sử dụng các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hoá) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Ngụy Phan Kiên (SN 1987) ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Lan Anh (SN 1999) ở xã Tam Hưng, xã Thủy Nguyên, Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Hoàng Minh (SN 1991) và Hoàng Trọng Cường (SN 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Rửa tiền”.

Cùng với việc khởi tố, tạm giam các bị can trên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của hơn 20 đối tượng khác trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Trước đó, vào khoảng tháng 6/2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân với nội dung: Bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet mạo danh là nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng sau đó chiếm đoạt số tiền 30.000.000 đồng trong chính tài khoản thẻ mới vừa mở.

Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá, ban chuyên án đã xác định được các đối tượng có liên quan ở nhiều tỉnh, thành phố. Ngày 10/7, tại Bắc Giang, 1 tổ công tác trong Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Hoàng Minh và Hoàng Trọng Cường; ngày 26/7, một tổ công tác khác đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ Ngụy Phan Kiên và Nguyễn Lan Anh ngay khi 2 đối tượng này xuất hiện ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã làm rõ: Đây là một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng, được phân thành nhiều nhóm (các nhóm này không biết nhau, chỉ liên hệ trên không gian mạng và mỗi nhóm có vai trò khác nhau) để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người bị hại.

Trong đó, một nhóm đối tượng tại Campuchia do Ngụy Phan Kiên làm trưởng nhóm đã thuê các căn hộ chung cư để cư trú và hoạt động. Tại đây các đối tượng trang bị máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao để thu thập các tài khoản ngân hàng rác. Các đối tượng đã thuê lại phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội. Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên các ngân hàng để đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội như Telegram, Facebook, zalo để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ với hạn mức từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Sau khi thu thập được thông tin khách hàng, các đối tượng này chuyển sang cho một nhóm khác (cũng hoạt động tại Campuchia) do Trần Hoàng Minh cầm đầu để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập (20% hạn mức vay), các đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam để thực hiện các công đoạn tiếp theo.

Tại Việt Nam, một nhóm đối tượng khác giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến (chủ yếu là điện thoại Iphone, Ipad, Macbook) trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, hoặc các chuỗi cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới động, FPT… trên khắp cả nước. Tiếp đó, các đối tượng móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm nhận hộ hàng rồi chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho các nhóm để chia nhau.

Với các thủ đoạn nêu trên, chỉ từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và phần mềm Fake địa chỉ IP của nhóm đối tượng này.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.