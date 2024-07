Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia

TPO - Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.

Ngày 1/7, Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định) và 6 người liên quan để điều tra về tội “Rửa tiền”. Ngoài ra, 6 đối tượng khác cũng bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Đây là các bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia mà cơ quan công an khám phá hồi tháng 4. Đến nay, cơ quan điều tra xác định, bị can Hương là người đăng ký thành lập 116 công ty, doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài để nhóm này thực hiện hành vi phạm tội.

Các công ty này được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024. Trong đó, 22 công ty tại quận Tân Bình, 15 công ty tại quận Tân Phú, 11 công ty tại TP Thủ Đức, 10 công ty tại quận 10 và 5 công ty tại quận 5.

Đầu tháng 4, Công an TPHCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.

Điều này khiến cho công ty tại Ukraina lầm tưởng và chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng ở Việt Nam. Sau đó, số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác nhau.

Xác định đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài và do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam để hoạt động phạm tội, ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” để điều tra và nhận diện.

Công an xác định, bà Hương và các đối tượng Mai Trà My (32 tuổi), Mai Vũ Minh (29 tuổi, cùng quê Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi), Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Nhóm này sử dụng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản đồng Việt Nam (VNĐ) và cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và thực hiện chuyển tiền.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ để chuyển đến tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Sau đó, các đối tượng rút tiền mặt đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đắk Lắk) làm chủ, điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty và mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.

Cơ quan công an triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Tại nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, cơ quan chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty “ma” đã được thành lập để sử dụng vào mục đích phạm tội.

Tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.