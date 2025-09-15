Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, nhiều người bị thương

TPO - Sáng nay, 15/9, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Hình ảnh trích xuất từ camera hành trình của xe Limousine.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng gần 10h cùng ngày, tại km 122, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, qua địa phận tỉnh Ninh Bình.

Vào thời điểm trên, 4 ô tô đi trên đường xảy ra va chạm, trong đó có xe bán tải, ô tô limousine mang BKS 29E-127.XX, một xe khách loại 30 chỗ ngồi và 1 xe bồn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe limousine bị lật nghiêng, biến dạng; xe khách bị lao về phía đường gom, còn xe bán tải ở giữa đường. Một số người bị thương trong vụ tai nạn nằm trên đường đang được hỗ trợ cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) có mặt tại hiện trường phối hợp giải quyết.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.