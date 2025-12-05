Công nghệ làm sạch không khí thế hệ mới xuất hiện trong nhiều gia đình đô thị

Chất lượng không khí tại Hà Nội và TP.HCM liên tục ở mức đỏ – tím, vượt xa ngưỡng an toàn. Khi các biện pháp như đóng cửa hay đeo khẩu trang không còn đủ, nhiều gia đình đô thị bắt đầu tìm đến công nghệ làm sạch không khí thế hệ mới như một lớp bảo vệ chủ động cho sức khỏe.

Theo ứng dụng đo chất lượng không khí IQAir, ngày ____ Hà Nội xếp thứ 1 về ô nhiễm không khí.

Ô nhiễm không khí – bối cảnh thúc đẩy nhu cầu thay đổi công nghệ

Theo ứng dụng IQAir, nhiều thời điểm Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Các báo cáo như “Không khí và Sức khỏe đô thị” (Bộ Y tế – WHO, 2024) cho thấy tỷ lệ bệnh hô hấp tại các đô thị lớn tăng đáng kể, trong đó bụi mịn PM2.5 và PM0.1 được coi là yếu tố nguy cơ hàng đầu.

PGS.TS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, từng nhận định trên báo Tuổi Trẻ rằng số ca tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đang tăng nhanh, từ vị trí thứ 6 lên thứ 3 toàn cầu. Bụi mịn được cho là một trong những tác nhân làm gia tăng tình trạng viêm kéo dài ở đường hô hấp.

Ông cho biết các hạt bụi siêu mịn có thể xuyên sâu vào phế nang, đi vào máu và lan khắp cơ thể – lý do khiến nhu cầu làm sạch không khí tại nhà gia tăng rõ rệt thời gian gần đây.

Người dân chuyển sang kiểm soát không khí chủ động

Không còn trông chờ vào việc chờ “hết đợt ô nhiễm”, nhiều hộ gia đình đã đưa máy lọc không khí vào danh mục thiết bị thiết yếu trong nhà. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn theo thói quen, người dùng bắt đầu tìm đến những công nghệ có khả năng xử lý bụi siêu mịn ở cấp độ nhỏ hơn PM2.5 nhóm được xem là khó xử lý và nguy hiểm hơn.

Một trong những công nghệ đang tạo sự chú ý là công nghệ làm sạch không khí bằng điện trường mạnh, phát triển từ các nhóm nghiên cứu tại Silicon Valley vốn ban đầu ứng dụng cho thiết bị điện tử. Khi đưa vào xử lý không khí trong nhà, điện trường tạo ra lực hút bụi mang điện tích, thu giữ được cả các hạt kích thước dưới PM0.1 – nhóm hạt có thể xuyên sâu vào phế nang.

Công nghệ này với tên kỹ thuật TPA (Two Pole Active) được ứng dụng trên một số thiết bị như Airdog, cho phép bộ thu bụi được rửa và tái sử dụng thay vì thay lõi định kỳ. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh gia đình đô thị có xu hướng sử dụng máy lọc không khí liên tục trong mùa lạnh.

Giảm rác thải lõi lọc – yếu tố khiến công nghệ TPA được ưu tiên

Một điểm khác biệt khiến công nghệ TPA được chú ý là khả năng tái sử dụng bộ thu bụi trong 10 - 15 năm. Trong khi nhiều công nghệ khác yêu cầu thay lõi lọc vài tháng/lần, lượng rác thải điện tử lớn đang ngày càng khiến người tiêu dùng do dự.

Tại các đô thị lớn, nơi nhiều gia đình sử dụng tới 2–3 máy lọc không khí cùng lúc, chi phí thay lõi và lượng rác thải phát sinh trở thành vấn đề. Công nghệ TPA với khả năng vận hành không tạo rác lõi lọc được xem là phù hợp hơn với xu hướng tiêu dùng bền vững 2024–2025.

Nhiều gia đình đô thị ưu tiên công nghệ có chi phí vận hành thấp, giảm rác thải.

Hội nghị toàn cầu Airdog: Việt Nam nằm trong nhóm thị trường được ưu tiên

Trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh, Airdog thương hiệu tiên phong về công nghệ TPA vừa tổ chức Hội nghị Airdog Global Summit 2025, quy tụ lãnh đạo từ hơn 120 quốc gia. Việt Nam được nhắc đến như một thị trường trọng điểm tại châu Á nhờ tốc độ tăng trưởng thiết bị làm sạch không khí và sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với sức khỏe đường hô hấp.

Đại diện Airdog cho biết mục tiêu giai đoạn 2025–2026 là mở rộng mạng lưới cộng đồng “thở sạch”, đẩy mạnh nghiên cứu bản địa hóa sản phẩm và tăng cường các chương trình giáo dục sức khỏe hô hấp tại trường học, bệnh viện và không gian công cộng. Hướng đi này phù hợp với xu hướng sống khỏe – sống xanh đang hình thành mạnh mẽ trong các gia đình Việt, nơi việc bảo vệ lá phổi được xem là nền tảng của chất lượng sống bền vững.

Hội nghị Airdog Global Summit 2025 với sự tham gia của hơn 120 quốc gia.

Bên cạnh đó Airdog cũng hưởng ứng lối sống khỏe gắn liền với lựa chọn tiêu dùng xanh. Những thiết bị lọc không khí có bộ thu bụi tái sử dụng, hạn chế rác thải và tiết kiệm năng lượng như công nghệ TPA được xem phù hợp với đô thị hiện đại. Việc chuyển sang giải pháp bền vững cho thấy người dân ngày càng chủ động bảo vệ sức khỏe và môi trường cùng lúc.