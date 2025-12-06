Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Rùa quý hiếm bò vào vườn người dân ở Đà Nẵng

Hoài Văn
TPO - Cá thể rùa quý hiếm nặng gần 1kg được người dân phát hiện bò vào vườn. Ngay sau đó người này đã chủ động nộp cho cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục trao trả về tự nhiên

Ngày 5/12, lãnh đạo UBND phường An Thắng (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa đã bàn giao cá thể rùa quý hiếm cho Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 3.

3683388976140970583-7421-9067.jpg
Người dân bàn giao cá thể rùa quý hiếm bò vào vườn nhà cho lực lượng chức năng.
Ảnh X. Hà

Trước đó, ông Đỗ Như Hiền (trú phường An Thắng) phát hiện cá thể rùa bò vào vườn nhà nên đã chủ động báo và nộp cơ quan chức năng. Qua ghi nhận, cá thể rùa này gần 1kg, sức khỏe ổn định, là loài rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti).

Sau khi tiếp nhận từ người dân, UBND phường đã hoàn tất thủ tục bàn giao con rùa cho Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 3 chăm sóc, theo dõi sức khỏe và thả về môi trường tự nhiên.

Rùa hộp trán vàng miền Trung là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm IB cần được ưu tiên bảo vệ; là loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và quốc tế, có nguy cơ tuyệt chủng cao do nạn săn bắt trái phép và mất môi trường sống.

Hoài Văn
#rùa quý hiếm #Cuora bourreti #bảo vệ động vật #Đà Nẵng #sách đỏ

