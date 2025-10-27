Pháp bắt giữ 2 nghi phạm vụ trộm bảo tàng chấn động thế giới

TPO - Giới chức Pháp bắt 2 nghi phạm liên quan đến vụ trộm bộ trang sức hoàng gia vô cùng quý giá tại bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Paris, 1 tuần sau khi xảy ra vụ trộm gây chấn động thế giới và dẫn đến cuộc truy lùng quy mô lớn.

Bảo tàng Lourve. (Ảnh: AP)

Cơ quan công tố Paris cho biết, cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm, khi 1 trong 2 đang ở sân bay Charles de Gaulle ở Paris để chuẩn bị rời khỏi Pháp.

Giới chức Pháp không cho biết họ có thu hồi được món trang sức bị đánh cắp nào không.

AP dẫn lời một quan chức cảnh sát cho biết, 2 đối tượng ngoài 30 tuổi, đều đã bị cảnh sát nắm hồ sơ. Một nghi phạm bị bắt khi đang chuẩn bị lên máy bay đến Algeria. Cảnh sát này cho biết thêm rằng 1 trong 2 nghi phạm bị phát hiện qua dấu vết ADN. Đầu tuần này, các chuyên gia pháp y đã phân tích 150 mẫu vật tại hiện trường.

Sáng Chủ nhật tuần trước, nhóm trộm chỉ mất chưa đầy 8 phút để đánh cắp số trang sức trị giá 102 triệu USD từ bảo tàng đông khách nhất thế giới. Chúng dùng thang nâng để trèo lên mặt tiền của bảo tàng, phá cửa sổ, đập vỡ tủ trưng bày và bỏ trốn. Giám đốc bảo tàng gọi đây là "thất bại khủng khiếp".

Nhóm trộm đã lấy một số đồ trang sức quý giá của Hoàng gia Pháp, gây nên vết thương văn hóa mà một số người so sánh với vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris năm 2019.

Tổng cộng 8 món đồ bị đánh cắp, bao gồm vương miện, vòng cổ và khuyên tai của bộ trang sức thuộc về hai hoàng hậu Marie-Amélie và Hortense từ thế kỷ 19.

Chúng cũng lấy đi một vòng cổ ngọc lục bảo và khuyên tai của Hoàng hậu Marie-Louise, người vợ thứ hai của Hoàng đế Napoleon Bonaparte, cùng một trâm cài áo, vương miện kim cương và trâm cài quý hiếm của Hoàng hậu Eugénie. Vương miện nạm ngọc lục bảo với hơn 1.300 viên kim cương sau đó được tìm thấy bên ngoài bảo tàng, bị hư hỏng nhưng vẫn có thể sửa chữa được.

Bảo tàng Louvre đã mở cửa trở lại vào đầu tuần này, trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra vụ đánh cắp gây chấn động thế giới.