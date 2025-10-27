Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Pháp bắt giữ 2 nghi phạm vụ trộm bảo tàng chấn động thế giới

Bình Giang

TPO - Giới chức Pháp bắt 2 nghi phạm liên quan đến vụ trộm bộ trang sức hoàng gia vô cùng quý giá tại bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Paris, 1 tuần sau khi xảy ra vụ trộm gây chấn động thế giới và dẫn đến cuộc truy lùng quy mô lớn.

ap25299370144179.jpg
Bảo tàng Lourve. (Ảnh: AP)

Cơ quan công tố Paris cho biết, cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm, khi 1 trong 2 đang ở sân bay Charles de Gaulle ở Paris để chuẩn bị rời khỏi Pháp.

Giới chức Pháp không cho biết họ có thu hồi được món trang sức bị đánh cắp nào không.

AP dẫn lời một quan chức cảnh sát cho biết, 2 đối tượng ngoài 30 tuổi, đều đã bị cảnh sát nắm hồ sơ. Một nghi phạm bị bắt khi đang chuẩn bị lên máy bay đến Algeria. Cảnh sát này cho biết thêm rằng 1 trong 2 nghi phạm bị phát hiện qua dấu vết ADN. Đầu tuần này, các chuyên gia pháp y đã phân tích 150 mẫu vật tại hiện trường.

Sáng Chủ nhật tuần trước, nhóm trộm chỉ mất chưa đầy 8 phút để đánh cắp số trang sức trị giá 102 triệu USD từ bảo tàng đông khách nhất thế giới. Chúng dùng thang nâng để trèo lên mặt tiền của bảo tàng, phá cửa sổ, đập vỡ tủ trưng bày và bỏ trốn. Giám đốc bảo tàng gọi đây là "thất bại khủng khiếp".

Nhóm trộm đã lấy một số đồ trang sức quý giá của Hoàng gia Pháp, gây nên vết thương văn hóa mà một số người so sánh với vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris năm 2019.

Tổng cộng 8 món đồ bị đánh cắp, bao gồm vương miện, vòng cổ và khuyên tai của bộ trang sức thuộc về hai hoàng hậu Marie-Amélie và Hortense từ thế kỷ 19.

Chúng cũng lấy đi một vòng cổ ngọc lục bảo và khuyên tai của Hoàng hậu Marie-Louise, người vợ thứ hai của Hoàng đế Napoleon Bonaparte, cùng một trâm cài áo, vương miện kim cương và trâm cài quý hiếm của Hoàng hậu Eugénie. Vương miện nạm ngọc lục bảo với hơn 1.300 viên kim cương sau đó được tìm thấy bên ngoài bảo tàng, bị hư hỏng nhưng vẫn có thể sửa chữa được.

Bảo tàng Louvre đã mở cửa trở lại vào đầu tuần này, trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra vụ đánh cắp gây chấn động thế giới.

Bình Giang
AP
#Bảo tàng Louvre #Bảo tàng Pháp #Trộm bảo tàng #Trang sức hoàng gia Pháp

Xem thêm

Cùng chuyên mục