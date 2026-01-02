Tiệc vui biến thành bi kịch lớn của Thuỵ Sĩ

TPO - Axel Clavier cảm thấy sắp nghẹt thở bên quán bar trên dãy Alps của Thụy Sĩ, nơi mà chỉ vài phút trước đó cậu còn đang đón năm mới cùng bạn bè và vài chục người khác.

Thiếu niên 16 tuổi đến từ Paris đã thoát khỏi đám cháy dữ dội trong quán bar, khi lửa bùng phát vào nửa đêm 1/1, bằng cách bê bàn đập vỡ cửa sổ. Khoảng 40 người khác không may mắn như vậy. Một người bạn của Clavier nằm trong số những nạn nhân của thảm kịch.

Bên trong quán bar nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: AP)

Cảnh sát cho biết, khoảng 115 người bị thương trong đám cháy, hầu hết bị thương nặng, khi lửa lan nhanh trong quán bar Le Constellation đông đúc thuộc khu trượt tuyết Crans-Montana.

Clavier nói với hãng tin AP rằng “2 hoặc 3” người bạn của cậu vẫn mất tích nhiều giờ sau thảm họa. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Ông Frédéric Gisle - chỉ huy cảnh sát vùng Valais, cho biết trong một cuộc họp báo, rằng công tác xác định danh tính các nạn nhân và thông báo cho gia đình họ đang được tiến hành. Ông nói rằng cộng đồng đang cảm thấy “tan nát”.

Chính quyền chưa có con số chính xác về số người thiệt mạng.

Bà Beatrice Pilloud - Tổng chưởng lý vùng Valais, cho biết còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ cháy.

“Hiện tại không có nghi ngờ về bất kỳ hình thức tấn công nào”, bà nói.

Tổng chưởng lý vùng Valais cho biết thêm rằng, chưa rõ chính xác bao nhiêu người có mặt trong quán bar, và sức chứa tối đa của cơ sở này là một khía cạnh của cuộc điều tra.

“Hiện tại, chúng tôi chưa có bất kỳ nghi phạm nào. Một cuộc điều tra đang được tiến hành, không phải chống lại bất kỳ ai, mà để hiểu rõ hơn về vụ cháy bi thảm này”, Tổng chưởng lý vùng Valais nói, khi được hỏi liệu có ai bị bắt giữ sau vụ hoả hoạn hay không.

Clavier cho biết cậu không nhìn thấy đám cháy bắt đầu từ chỗ nào, nhưng đã thấy các nữ phục vụ mang đến những chai champagne có pháo sáng đang cháy. Cậu mất áo khoác, giày dép, điện thoại và thẻ ngân hàng trong lúc bỏ chạy, nhưng vẫn cảm thấy may mắn vì sống sót.

“Tôi vẫn đang sốc”, câu chia sẻ.

Hai người phụ nữ kể với đài truyền hình Pháp BFMTV, rằng họ nhìn thấy một nam nhân viên pha chế nhấc bổng nhân viên nữ lên vai trong khi cô gái đó cầm ngọn nến đang cháy trong chai. Ngọn lửa sau đó lan rộng, làm sập trần nhà bằng gỗ.

Một người kể lại cảnh đám đông chen chúc trong hoảng loạn để cố gắng thoát khỏi hộp đêm dưới tầng hầm, bằng cách leo lên cầu thang hẹp và qua cánh cửa hẹp.

Một nhân chứng khác kể với BFMTV rằng một số người đập vỡ cửa sổ để thoát khỏi đám cháy, một số người bị thương nặng, và những ông bố bà mẹ hoảng loạn chạy đến hiện trường để xem con họ có mắc kẹt bên trong hay không.

Một thanh niên cho biết đã nhìn thấy khoảng 20 người chen chúc để thoát khỏi khói và lửa.

“Đêm nay đáng lẽ là khoảnh khắc ăn mừng và sum họp, nhưng nó đã biến thành cơn ác mộng”, ông Mathias Reynard, người đứng đầu chính quyền khu vực của Canton Valais, cho biết.

Khu vực nơi có quán bar bị cháy. (Ảnh: AP)

Chính quyền quản lý khu vực nhộn nhịp khách du lịch trượt tuyết trên các sườn dốc kêu gọi người dân địa phương thận trọng trong những ngày tới, để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn, gây thêm áp lực lên hệ thống y tế vốn đã quá tải của khu vực.

Với những đường trượt tuyết ở độ cao khoảng 3.000m nằm giữa những đỉnh núi phủ tuyết và rừng thông của vùng Valais, Crans-Montana là một trong những địa điểm hàng đầu trên đường đua World Cup.

Khu nghỉ dưỡng này sẽ là nơi diễn ra các sự kiện cuối cùng của các vận động viên trượt tuyết trước Thế vận hội Milan-Cortina vào tháng 2. Câu lạc bộ golf Crans-sur-Sierre của thị trấn tổ chức giải European Masters hằng năm vào tháng 8, trên sân golf đẹp như tranh vẽ.

Phát biểu trong ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cho biết nhiều nhân viên cứu hộ đã “phải đối mặt với những cảnh bạo lực và đau khổ không thể tả xiết”.

“Thứ Năm này là thời khắc để cầu nguyện, đoàn kết và phẩm giá. Thụy Sĩ là một quốc gia mạnh mẽ không phải vì được che chở khỏi bi kịch, mà vì biết cách đối mặt với chúng bằng lòng dũng cảm và tinh thần tương trợ lẫn nhau”, ông nói.