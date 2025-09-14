Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 12/9, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Trưởng đoàn Việt Nam, và Đức Ông Mirosław Wachowski - Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Trưởng đoàn Tòa Thánh, đồng chủ trì cuộc họp lần thứ XII của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh tại Vatican.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiếp kiến Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Mofa.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam – Tòa Thánh và tình hình hiện nay của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Hai bên ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội đối với sự phát triển chung của đất nước Việt Nam, trong tinh thần sống phúc âm trong lòng dân tộc, người Công giáo tốt đồng thời là người công dân tốt.

Hai bên bày tỏ hài lòng về những tiến triển trong quan hệ song phương kể từ cuộc họp lần thứ XI của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh, được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2024, bao gồm các hoạt động tiếp xúc và tham vấn thường xuyên, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, cũng như các hoạt động của Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Hà Nội - Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, và nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp định kỳ của Nhóm Công tác hỗn hợp.

Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

Nhân dịp chuyến thăm Vatican, đoàn đại biểu Việt Nam đã có cuộc tiếp kiến Đức Giáo hoàng Leo XIV, chào xã giao Thủ tướng Tòa Thánh - Hồng y Pietro Parolin, và Bộ trưởng Ngoại giao - Tổng Giám mục Paul Gallagher.

Bình Giang
