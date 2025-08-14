Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: Công tác giữ gìn và tôn vinh Tiếng Việt luôn được quan tâm đặc biệt

TPO - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, trong mỗi chuyến thăm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, công tác giữ gìn và tôn vinh Tiếng Việt luôn được quan tâm đặc biệt.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức Lễ Tổng kết Ngày Tôn vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 33 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hội đoàn người Việt trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, trong mỗi chuyến thăm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài, công tác giữ gìn và tôn vinh Tiếng Việt luôn được quan tâm đặc biệt. Những tủ sách Tiếng Việt được trao tặng không chỉ gửi gắm tình cảm và sự trân trọng của lãnh đạo đối với bà con kiều bào, mà còn là minh chứng cho sự đồng hành, đóng góp tích cực của các cơ quan, tổ chức liên quan. Thành công của Đề án trong thời gian qua chính là kết quả của sự chung sức, đồng lòng giữa các cơ quan chức năng, hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, trong năm 2025, các hoạt động hưởng ứng Đề án đã diễn ra sôi nổi ở trong và ngoài nước, với nhiều điểm nhấn như Lễ phát động Ngày Tôn vinh Tiếng Việt và Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả Tiếng Việt ở nước ngoài”, thu hút hơn 50 thí sinh từ 15 quốc gia; xây dựng và trao tặng thêm các tủ sách Tiếng Việt tại nhiều địa bàn, hỗ trợ hơn 5.600 cuốn sách, tài liệu dạy học Tiếng Việt cho cộng đồng. Tiếng Việt còn được lồng ghép trong các chương trình văn hóa như Trại hè Việt Nam 2025, chương trình giao lưu nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí cũng đã tích cực tham gia và đồng hành, tiêu biểu, như: TP. Hồ Chí Minh tặng 6 tủ sách cho cộng đồng tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Lào; các địa phương như An Giang, Đồng Nai đã trao tặng sách và học bổng cho học sinh gốc Việt tại Campuchia; cùng với đó là nhiều sáng kiến về giảng dạy và gìn giữ Tiếng Việt của các cơ quan đại diện và hội đoàn kiều bào trên thế giới.

Ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh vai trò của văn hóa, ngôn ngữ và nghệ thuật như những sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với bản sắc dân tộc, quê hương và cội nguồn. Ông đề xuất cần duy trì các sự kiện định kỳ, những hoạt động với chi phí hợp lý nhưng hiệu quả cao như các tuần phim Việt Nam; đồng thời xây dựng cơ chế thông thoáng để thu hút kiều bào đóng góp, phát huy vai trò các “Đại sứ văn hóa” trong cộng đồng, qua đó lan tỏa giá trị văn hóa Việt một cách bền vững.