Nghệ An vinh danh tác giả, tác phẩm sáng tạo văn hóa nghệ thuật năm 2025

TPO - Thông qua các cuộc thi đã góp phần lan tỏa hình ảnh Nghệ An giàu bản sắc, nghĩa tình và khát vọng phát triển, khơi dậy niềm tự hào quê hương, tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Sáng 25/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao giải ba cuộc thi, cuộc vận động sáng tạo văn hóa nghệ thuật năm 2025.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An đã phát động, tổ chức cuộc thi Ảnh, video Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025, Cuộc thi Thiết kế và sáng tạo với chủ đề: Sản phẩm hàng hóa lưu niệm đặc trưng của Nghệ An và Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề Chung một cơ đồ Việt Nam.

Các cuộc thi được tổ chức góp phần lan tỏa hình ảnh Nghệ An giàu bản sắc, nghĩa tình và khát vọng phát triển, khơi dậy niềm tự hào quê hương, tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phát biểu khai mạc buổi lễ.

Đối với cuộc thi Ảnh, video Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025, ban tổ chức đã nhận 570 tác phẩm, gồm 500 ảnh đơn, 51 bộ ảnh và 19 video.

Các tác phẩm đã phản ánh chân thực và giàu cảm xúc vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống lao động, sinh hoạt văn hóa, những đổi thay tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, cùng hình ảnh con người Nghệ An mộc mạc, kiên cường, giản dị và giàu khát vọng hạnh phúc. Nhiều tác phẩm ảnh có bố cục chặt chẽ, khoảnh khắc đắt giá, nhiều video được đầu tư công phu, cách kể chuyện sinh động, giàu tính nhân văn.

Các tác giả đạt giải cuộc thi Ảnh, video Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025.

Kết quả, ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba cho hạng mục ảnh, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cho hạng mục video. Nhiều tác phẩm ảnh xuất sắc được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ.

Đối với Cuộc thi Thiết kế và sáng tạo với chủ đề: Sản phẩm hàng hóa lưu niệm đặc trưng của Nghệ An, ban tổ chức tiếp nhận 69 sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp, nghệ nhân và cá nhân. Các sản phẩm sử dụng đa dạng chất liệu, mang đậm dấu ấn văn hóa xứ Nghệ.

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Giải Nhất thuộc về bộ sản phẩm quà tặng chủ đề Bác Hồ của Khu di tích Kim Liên.

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật Chung một cơ đồ Việt Nam sau 10 tháng triển khai đã nhận 495 tác phẩm của 147 tác giả thuộc các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, văn học, mỹ thuật và nhiếp ảnh. Hội đồng Giám khảo thống nhất trao 10 giải A, 25 giải B và 30 giải C.

Các tác giả đạt giải cuộc thi Thiết kế và sáng tạo với chủ đề: Sản phẩm hàng hóa lưu niệm đặc trưng của Nghệ An.

Giải Nhất thuộc về bộ sản phẩm quà tặng chủ đề Bác Hồ của Khu Di tích Kim Liên.

Ban tổ chức trao Giải A cuộc thi “Chung một cơ đồ Việt Nam” cho các tác giả đạt giải.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày những tác phẩm ảnh xuất sắc tại buổi lễ.