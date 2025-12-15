Quảng Trị công khai danh tính cán bộ nhũng nhiễu, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu

TPO - UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; nếu vi phạm sẽ công khai danh tính cán bộ, xem xét trách nhiệm người đứng đầu và coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Siết kỷ luật, đề cao vai trò người đứng đầu

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 2365/KH-UBND nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Kế hoạch thể hiện cam kết mạnh mẽ của địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với "thói hư, tật xấu" của cán bộ dưới quyền.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, mục tiêu cốt lõi của Kế hoạch là xác định rõ và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nếu để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý thì phải chịu trách nhiệm.

Tỉnh nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục và lâu dài; đồng thời là tiêu chí quan trọng để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Các thủ trưởng phải quán triệt đầy đủ quy định của Luật Tiếp công dân; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp; giải quyết công việc dân chủ, công tâm, đúng thẩm quyền, đúng trình tự và bảo đảm kịp thời.

Cùng với đó, Quảng Trị yêu cầu bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tránh tình trạng giải thích vòng vo, kéo dài thời gian thay vì xử lý dứt điểm vụ việc.

Xử lý nghiêm, công khai cán bộ vi phạm

Một trong những điểm nhấn của Kế hoạch là yêu cầu xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Theo đó, những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà sẽ bị xử lý kỷ luật kịp thời; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ chuyển cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm hình sự.

Cán bộ vi phạm phải xin lỗi người dân, công khai danh tính, khắc phục hậu quả...

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Trị yêu cầu công khai kết quả xử lý vi phạm; cán bộ sai phạm phải xin lỗi công khai người dân, doanh nghiệp, đồng thời khắc phục hậu quả theo quy định.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị công khai danh tính nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa chung. Người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng cho cấp dưới sai phạm cũng sẽ bị xử lý ngay.

Để ngăn chặn nguy cơ tham nhũng từ quy trình, thủ tục, Quảng Trị xác định cải cách hành chính là khâu đột phá. Các thủ tục hành chính sẽ được rà soát theo hướng tinh giản, loại bỏ quy định rườm rà, khó thực hiện; rút ngắn thời gian giải quyết. Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, cơ quan giải quyết không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ quá một lần.

Tỉnh cũng yêu cầu công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, tố cáo liên quan đến hành vi nhũng nhiễu. Song song với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính phủ điện tử.

Tại các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, sẽ tăng cường giám sát bằng các phương tiện hiện đại như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo hướng tránh chồng chéo, không gây thêm phiền hà. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan nhà nước, kế hoạch khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hành liêm chính, kiên quyết không đưa, không môi giới hối lộ; đồng thời tích cực tham gia phát hiện, phản ánh hành vi tham nhũng, lãng phí. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được đề nghị tăng cường giám sát hoạt động công vụ.

UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, việc để xảy ra nhũng nhiễu, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Đây được xem là thông điệp cứng rắn, thể hiện quyết tâm làm trong sạch bộ máy, xây dựng nền hành chính phục vụ.