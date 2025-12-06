Tạm giữ đối tượng trêu ghẹo trẻ vị thành niên, tấn công cảnh sát tại lễ hội

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tạm giữ một người đàn ông say rượu có hành vi trêu ghẹo trẻ vị thành niên tại lễ hội trái cây diễn ra ở phường Chũ. Khi bị nhắc nhở, đối tượng không chỉ chống đối mà còn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 6/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng Chu Văn Năm (SN 1985) ở phường Chũ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vụ việc xảy ra tối ngày 5/12, tại khu vực tổ chức Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025 trên địa bàn phường Chũ. Đối tượng Chu Văn Năm sau khi sử dụng rượu, bia đã có hành vi trêu ghẹo trẻ vị thành niên tại khu vực lễ hội.

Khi lực lượng công an làm nhiệm vụ nhắc nhở, đối tượng Năm không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương. Ngay sau đó, đối tượng đã bị khống chế, đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Đối tượng Chu Văn Năm.

Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, làm mất an ninh trật tự tại khu vực tổ chức sự kiện, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh địa phương trước sự chứng kiến của người dân, du khách và đại biểu tham dự lễ hội.

Qua vụ việc này, lực lượng công an đề nghị người dân chấp hành pháp luật, đặc biệt trong các hoạt động cộng đồng đông người; tôn trọng lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ. Hạn chế sử dụng rượu, bia, tránh mất kiểm soát hành vi dẫn đến vi phạm pháp luật.