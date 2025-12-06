Thêm một đối tượng liên quan Lê Trung Khoa bị khởi tố

TPO - Ngày 6/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quang Thiện, đối tượng liên quan đến bị can Lê Trung Khoa.

Cụ thể, mở rộng điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” liên quan Lê Trung Khoa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện (SN 1978; trú phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) về tội danh nêu trên.

Bị can Phạm Quang Thiện. Ảnh: BCA.

Bị can Thiện nguyên là Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.



Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa; đồng thời ra thông báo yêu cầu bị can ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo thông báo của cơ quan điều tra, nếu phát hiện bị can Lê Trung Khoa đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Lê Trung Khoa phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138.