Bắt giám đốc tiếp tay lập 'dự án ma' tại Phú Quốc, giúp nhóm LHD lừa hơn 432 tỷ đồng

TPO - Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo bán đất nền tại Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam Bùi Quang Huy, người được xác định lập bản vẽ, phân lô cho nhóm LHD đem bán, dù biết đất chưa được cấp phép. Hành vi của Huy góp phần giúp nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 432 tỷ đồng từ người mua đất.

Chiều 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung và bắt tạm giam Bùi Quang Huy (SN 1986, ngụ xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra đại án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Đánh bạc” xảy ra tại Đặc khu Phú Quốc, liên quan nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Nguyên và Đặng Văn Lĩnh cầm đầu.

Cơ quan Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy.

Theo cơ quan điều tra, Bùi Quang Huy giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Đảo Ngọc Đặc Khu. Dù biết việc đo đạc, lập bản vẽ phân lô không thuộc ngành nghề đăng ký kinh doanh, Huy vẫn nhận lời “làm dịch vụ” cho Đặng Văn Lĩnh với giá từ 1 - 4 triệu đồng mỗi hồ sơ, tùy diện tích.

Trong quá trình thực hiện, Huy biết rõ các khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được cấp phép dự án và chưa hoàn thành thủ tục dời ranh rừng. Mặc dù vậy, Huy vẫn lập bản vẽ, phân lô và cung cấp kết quả đo đạc hiện trạng để Lĩnh sử dụng bán đất cho khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Huy đã giúp sức tích cực cho nhóm đối tượng thuộc Công ty LHD (gồm: Nguyễn Văn Nguyên, Đặng Văn Lĩnh, Lê Minh Điệp, Đặng Văn Hùng) trong việc phân lô, bán nền trái phép tại 8 “dự án ma", chiếm đoạt tiền của 347 bị hại, với tổng số tiền hơn 432 tỷ đồng.

Bị can Bùi Quang Huy. Ảnh: Tiến Tầm.

Liên quan vụ án, Công an tỉnh An Giang cũng khởi tố bổ sung Nguyễn Văn Nguyên và Đặng Văn Hùng về tội “Đưa hối lộ”; đồng thời khởi tố bổ sung vụ án “Hủy hoại rừng” và khởi tố Đặng Văn Lĩnh về hành vi này.