Sở Xây dựng Hải Phòng có tân Giám đốc

TPO - UBND TP Hải Phòng vừa công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng - Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng.

Chiều 15/12, ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Xây dựng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng – Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/12/2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng đánh giá, ông Nguyễn Thành Hưng là cán bộ dày dặn kinh nghiệm, đã trải qua nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, có thời gian dài gắn bó và có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo trong lĩnh vực xây dựng.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng.

Trong giai đoạn hiện nay sau khi hợp nhất cấp tỉnh và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ đặt ra cho ngành xây dựng hết sức nặng nề. Do đó, lãnh đạo TP Hải Phòng tin tưởng và mong muốn tân Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm, thế mạnh của bản thân.

Cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành xây dựng đoàn kết, thống nhất, làm tốt công tác tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng. Đặc biệt, công tác quy hoạch, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Thành Hưng từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: kiến trúc sư quy hoạch tại Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch môi trường Đô thị - Nông thôn; chuyên viên, Phó trưởng phòng rồi Trưởng Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật thuộc Viện Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị - Nông thôn quốc gia; Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng).

Tháng 8/2021, TP Hải Phòng quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng – Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng.

Tháng 7/2025, ông Nguyễn Thành Hưng – Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng. Cũng trong tháng 7/2025, ông Lê Quý Tiệp được chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng thay ông Nguyễn Thành Hưng.