Phát hiện chi tiết 'lạ' ven đường, nam thanh niên hoảng hốt tìm cách bỏ trốn

Tin lời hứa 'việc nhẹ lương cao', Hảng A C. suýt bị lừa bán sang Campuchia. May mắn nhờ phát hiện chi tiết bất thường trên đường đi, nạn nhân đã kịp thời trốn thoát.

Ngày 3/12, Công an xã Hưng Thịnh (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa hỗ trợ vé xe để một nam thanh niên về quê an toàn sau khi người này thoát khỏi bẫy lừa đảo.

Trước đó, sáng 2/12, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm kiệt sức tại cây xăng trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hưng Thịnh) nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, người này là Hảng A C. (18 tuổi, quê Lào Cai). Tại cơ quan công an, C. cho biết có quen một người tên Hiếu qua mạng xã hội. Đối tượng này dụ dỗ C. đi làm phụ xe với mức lương hấp dẫn 5-6 triệu đồng/tuần.

Tin lời, C. bắt xe từ Hà Nội vào TPHCM. Tại đây, một tài xế taxi đón và chở C. chạy thẳng về hướng tỉnh Tây Ninh (khu vực Long An cũ).

Trên đường đi, khi nhìn thấy cờ Campuchia xuất hiện, C. mới bàng hoàng nhận ra mình đang bị lừa đưa qua biên giới. Lợi dụng lúc tài xế dừng xe đi vệ sinh, nam thanh niên đã nhanh chân bỏ trốn và tìm đường bắt xe trở lại TPHCM.

Do không còn tiền, C. phải đi bộ nhiều giờ đồng hồ từ TPHCM về Đồng Nai. Khi đến địa phận xã Hưng Thịnh, do quá đói và mệt, nạn nhân đã ngã gục tại cây xăng và được người dân cứu giúp.

