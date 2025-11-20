Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Lập tài khoản mạng xã hội để dụ người bán xe máy đến rồi cướp

Viết Hà

TPO - Đối tượng Nguyễn Ngọc Nam tạo tài khoản ảo để liên hệ mua xe với bị hại. Sau đó, Nam rủ thêm 2 đối tượng bàn bạc, lên kế hoạch cướp xe máy. Sau 10 giờ gây án, 3 đối tượng đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ cùng tang vật.

a-cuop.jpg
3 đối tượng cướp xe máy bị Công an Phú Thọ bắt giữ.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 19/11, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn. Theo đó, vụ án xảy ra khi anh Nguyễn Đức G. (SN 2007, quê Tuyên Quang, thường trú tại xã Bình Tuyền) mang xe máy đến khu vực khu công nghiệp Bá Thiện (tỉnh Phú Thọ) để bán cho người mua liên hệ qua mạng xã hội.

Khi đến điểm hẹn, anh G. bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công, đánh đập và sử dụng dùi cui điện chích vào vùng đầu, mặt rồi cướp đi chiếc xe máy trị giá khoảng 30 triệu đồng trước khi tẩu thoát.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp Đồn Công an khu công nghiệp Bá Thiện và công an các xã lân cận triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Chỉ sau 10 giờ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Ngọc Nam (SN 2008), Nguyễn Hoàng Nam (SN 2009) cùng trú tại xã Tam Đảo và Trần Quang Trường (SN 2008) trú xã Bình Tuyền.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Ngọc Nam là người tạo tài khoản ảo để liên hệ mua xe. Sau đó, Nam rủ 2 đối tượng bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện hành vi cướp xe máy.

Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ tang vật, hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời, tạm giam cả ba đối tượng để điều tra về tội “Cướp tài sản” theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

