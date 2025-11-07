Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt nhóm cướp tài sản của người nước ngoài ở biên giới Cao Bằng

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Ngày 7/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa khởi tố 9 đối tượng, làm rõ 2 vụ cướp có yếu tố liên quan đến nước ngoài tại khu vực biên giới xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng.

Theo điều tra ban đầu, trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định một người nước ngoài bị nhóm thanh niên dùng thủ đoạn đe dọa, khống chế để chiếm đoạt 3.000 nhân dân tệ, gần 1.000 USD tiền mặt, 01 điện thoại iPhone 15 Pro và khoảng 10.000 USD tiền điện tử tại khu vực xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng..

Các đối tượng cướp tại cơ quan Công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét. Sau đó, các nghi phạm gồm: Nông Mạnh C (sinh năm 2003), Phương Văn V (2001), Lê Văn C (1997), Lý Văn T (2001), Mạc Văn D (2004), Lý Văn T (2008), Hoàng Văn H (1999), Hoàng Văn V (2002), Phương Văn Q (2006) đều là thanh niên cư trú tại địa phương.

Cơ quan Công an lấy lời khai với các nghi phạm 2 vụ cướp ở biên giới Cao Bằng.

Quá trình đấu tranh mở rộng, các đối tượng còn khai đã thực hiện một vụ cướp tài sản khác vào ngày 25/10/2025 cũng tại biên giới tỉnh Cao Bằng.

Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục đấu tranh, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật về hành vi “Cướp tài sản” theo Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Duy Chiến
