Bắt thêm 5 thành viên chủ chốt dưới trướng 'ông trùm' điều hành 300 website khiêu dâm

TPO - Sau khi tóm gọn đối tượng cầm đầu, mở rộng điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố 5 nghi phạm lợi dụng không gian mạng, kiếm tiền từ quảng cáo cờ bạc trên hệ thống gần 300 website khiêu dâm.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy quy mô lớn trên không gian mạng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CAT

Các đối tượng gồm: Trần Tấn (SN 1999, trú xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú xã Thư Lâm, TP Hà Nội); Nguyễn Đức Hồng (SN 2005, trú phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ); Dương Văn Thăng (SN 1992) và Dương Văn Khương (SN 1990), cùng trú xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Nhóm này nằm trong đường dây tội phạm do Vũ Văn Thìn (SN 1988, trú Thái Nguyên) cầm đầu.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 9/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ Thìn ngay tại một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội, thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng và dữ liệu quản trị hàng trăm website khiêu dâm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thìn cùng đồng phạm sử dụng các phương tiện kỹ thuật cao để tạo lập, quản lý gần 300 website chứa video, hình ảnh đồi trụy. Chúng nhắm vào đối tượng người trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên, để thu hút lượng truy cập lớn. Từ đó, các đối tượng móc nối với doanh nghiệp quảng cáo trực tuyến, ứng dụng cờ bạc… nhằm thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan công an đánh giá đây là đường dây đặc biệt nguy hiểm, gây tác động tiêu cực tới môi trường văn hóa, xói mòn đạo đức xã hội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lôi kéo thanh thiếu niên vào các hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

