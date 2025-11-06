Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đã bắt được hai đối tượng cướp giật tài sản ở tiệm vàng TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại cơ quan công an, các đối tượng khai sau khi lấy chiếc nhẫn vàng trong tiệm đã mang đi bán ở một nơi cách hiện trường hàng chục ki lô mét với giá 132 triệu đồng.

Ngày 5/11, nguồn tin riêng của báo Tiền Phong cho biết, Công an TPHCM đã bắt được hai nghi can trong vụ cướp giật tài sản của một tiệm vàng tại TPHCM vào ngày 4/11. Hai đối tượng hiện đang được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra về hành vi cướp giật tài sản, gồm: Lương Công Tuấn Vũ (17 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Vinh Lợi (20 tuổi, quê Hà Nam).

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Lợi là người trực tiếp vào tiệm vàng để cướp giật, còn Vũ lái xe máy chở sẵn ngoài đường. Sau khi cướp giật, các đối tượng mang chiếc nhẫn đến một nơi khác, cách hiện trường gây án hàng chục ki lô mét để bán với giá 132 triệu đồng. Số tiền trên 2 đối tượng chia nhau tiêu xài.

Clip: Camera ghi lại diễn biến vụ việc

Như Tiền phong đã đưa tin, trưa 4/11, một thanh niên ghé vào tiệm vàng P.T.P trên đường Phan Đình Giót (phường An Phú, TPHCM) hỏi mua vàng và yêu cầu nhân viên của tiệm đưa cho xem một chiếc nhẫn.

Sau khi cầm nhẫn vàng trên tay, đối tượng bỏ chạy ra ngoài và trèo lên xe máy của đồng phạm đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Nhân viên tiệm vàng tri hô và cùng một số người dân đuổi bắt. Tuy nhiên, các đối tượng đã kịp tẩu thoát khỏi hiện trường. Đại diện tiệm vàng cho biết, chiếc nhẫn bị cướp trị giá gần 140 triệu đồng. Sau khi xảy ra vụ việc, chủ tiệm vàng đã trình báo công an.

Công an sau đó đã tiến hành truy bắt nghi can.

Hương Chi
#cướp giật tài sản #nghi can #phường An Phú #TPHCM #truy bắt #tiệm vàng #bắt giữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục