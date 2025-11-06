Đã bắt được hai đối tượng cướp giật tài sản ở tiệm vàng TPHCM

TPO - Tại cơ quan công an, các đối tượng khai sau khi lấy chiếc nhẫn vàng trong tiệm đã mang đi bán ở một nơi cách hiện trường hàng chục ki lô mét với giá 132 triệu đồng.

Ngày 5/11, nguồn tin riêng của báo Tiền Phong cho biết, Công an TPHCM đã bắt được hai nghi can trong vụ cướp giật tài sản của một tiệm vàng tại TPHCM vào ngày 4/11. Hai đối tượng hiện đang được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra về hành vi cướp giật tài sản, gồm: Lương Công Tuấn Vũ (17 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Vinh Lợi (20 tuổi, quê Hà Nam).

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Lợi là người trực tiếp vào tiệm vàng để cướp giật, còn Vũ lái xe máy chở sẵn ngoài đường. Sau khi cướp giật, các đối tượng mang chiếc nhẫn đến một nơi khác, cách hiện trường gây án hàng chục ki lô mét để bán với giá 132 triệu đồng. Số tiền trên 2 đối tượng chia nhau tiêu xài.

Clip: Camera ghi lại diễn biến vụ việc

Như Tiền phong đã đưa tin, trưa 4/11, một thanh niên ghé vào tiệm vàng P.T.P trên đường Phan Đình Giót (phường An Phú, TPHCM) hỏi mua vàng và yêu cầu nhân viên của tiệm đưa cho xem một chiếc nhẫn.

Sau khi cầm nhẫn vàng trên tay, đối tượng bỏ chạy ra ngoài và trèo lên xe máy của đồng phạm đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Nhân viên tiệm vàng tri hô và cùng một số người dân đuổi bắt. Tuy nhiên, các đối tượng đã kịp tẩu thoát khỏi hiện trường. Đại diện tiệm vàng cho biết, chiếc nhẫn bị cướp trị giá gần 140 triệu đồng. Sau khi xảy ra vụ việc, chủ tiệm vàng đã trình báo công an.

Công an sau đó đã tiến hành truy bắt nghi can.