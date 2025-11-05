Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả

Hương Chi
Mạnh Thắng
TPO - Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, cùng 2 người khác bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can, gồm Đinh Văn Liên (45 tuổi, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (44 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TPHCM, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

dn-1.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Tống đạt quyết định khởi tố các bị can
dn.jpg
Bị can Nguyễn Quốc Vũ được dẫn giải ra xe công vụ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo cơ quan công an, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), do Đinh Văn Liên làm Phó Tổng giám đốc (đồng thời là chủ sở hữu) có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (có trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình trên đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TPHCM), do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TPHCM chỉ số chống nắng SPF là 25,82 do công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50.

Vào tháng 1/2025, tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả rồi chuyển cho Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group để bán.

dn-2.jpg
Công an khám xét nơi ở, làm việc của các bị can Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận quá trình phạm tội. Kết quả khám xét, Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô số: 0010123 ngày sản xuất 4/1/2023, 0020623 ngày sản xuất 7/6/2023, 0031123 ngày sản xuất 16/11/2023, 0010124 ngày sản xuất 7/1/2024, 0020424 ngày sản xuất 16/4/2024, 0030624 ngày sản xuất 25/6/2024, 0040724 ngày sản xuất 13/7/2024, phối hợp cung cấp sản phẩm cho Cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án.

Hương Chi
Mạnh Thắng
