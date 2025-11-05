Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả

TPO - Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, cùng 2 người khác bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can, gồm Đinh Văn Liên (45 tuổi, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (44 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TPHCM, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Tống đạt quyết định khởi tố các bị can

Bị can Nguyễn Quốc Vũ được dẫn giải ra xe công vụ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo cơ quan công an, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), do Đinh Văn Liên làm Phó Tổng giám đốc (đồng thời là chủ sở hữu) có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (có trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình trên đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TPHCM), do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TPHCM chỉ số chống nắng SPF là 25,82 do công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50.

Vào tháng 1/2025, tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả rồi chuyển cho Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group để bán.

Công an khám xét nơi ở, làm việc của các bị can Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận quá trình phạm tội. Kết quả khám xét, Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.