Truy bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản của tiệm vàng ở TPHCM

TPO - Sau khi cầm chiếc nhẫn của tiệm vàng trị giá gần 140 triệu đồng, đối tượng bỏ chạy ra ngoài, trèo lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát. Vụ việc xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn phường An Phú, TPHCM.

Ngày 5/11, Công an TPHCM đang điều tra, truy bắt nghi phạm liên quan đến vụ cướp một tiệm vàng vừa xảy ra trên địa bàn.

Clip: Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại

Thông tin ban đầu, trưa 4/11, một thanh niên ghé vào tiệm vàng P.T.P trên đường Phan Đình Giót (phường An Phú, TPHCM) hỏi mua vàng và yêu cầu nhân viên của tiệm đưa cho xem một chiếc nhẫn.

Sau khi cầm nhẫn vàng trên tay, đối tượng bỏ chạy ra ngoài và trèo lên xe máy của đồng phạm đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Nhân viên tiệm vàng tri hô và cùng một số người dân đuổi bắt. Tuy nhiên, các đối tượng đã kịp tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đại điện tiệm vàng cho biết, chiếc nhẫn bị cướp trị giá gần 140 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, chủ tiệm vàng đã trình báo công an. Nhận tin báo, Công an TPHCM đã mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập thông tin, lấy lời khai các nhân chứng...

Cơ quan công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan.