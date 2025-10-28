Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt kẻ cướp giật 460 tờ vé số của người khuyết tật

Trương Định
TPO - Nguyễn Hữu Đức giả vờ hỏi mua, bất ngờ giật cọc vé số cùng túi xách của nạn nhân rồi bỏ chạy. Đối tượng bị công an bắt sau đó.

Ngày 28/10, Công an phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Hữu Đức (SN 2002, trú phường Quy Nhơn) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 0h ngày 25/10, tại đoạn đường Trần Cao Vân, trước Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Quy Nhơn), đối tượng Đức giả vờ hỏi mua vé số của bà D.T.M (SN 1971, trú cùng phường), sau đó bất ngờ giật cọc vé số và túi xách của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Cọc vé gồm có 460 tờ vé số kiến thiết trị giá 4.600.000 đồng; túi xách bên trong có chứa 1 điện thoại di động, một thẻ căn cước công dân và 2.500.000 đồng tiền mặt. Bà D.T.M bị tật ở chân, điều khiển xe ba bánh.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, trong vòng chưa đầy 24h, Công an phường Quy Nhơn đã xác minh, nhanh chóng truy xét và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Đức cùng tang vật.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đức bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an.

Hiện, Công an phường Quy Nhơn đang củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Công an phường Quy Nhơn đã biểu dương, thưởng nóng Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm vì có thành tích kịp thời truy bắt nghi phạm.

Trương Định
