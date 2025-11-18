Tài xế lúng túng sau khi Quốc lộ 51 phân làn mới

TPO - Trong ngày đầu áp dụng phương án phân làn mới trên Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ( nay là TPHCM), hệ thống đèn tín hiệu và biển chỉ dẫn mới chưa được lắp đắp đồng bộ nên dẫn đến nhiều lái xe còn lúng túng.

Công nhân đang dọn dẹp và chuẩn bị triển khai sơn vạch chỉ dẫn mới.

Tại khu vực các giao lộ, đơn vị thi công vẫn đang xóa nốt vạch chỉ dẫn cũ trên nền đường và lắp đặt dải phân cách cứng để tách làn ô tô với xe máy, mô tô.

Cảnh sát giao thông đang giải thích cho tài xế về những thay đổi biển chỉ dẫn trên Quốc lộ 51

Nhiều vạch chỉ dẫn được thay mới trên Quốc lộ 51 qua địa bàn Bà Rịa- Vũng Tàu cũ

Một số tài xế cho biết chưa quen với phương án phân làn mới như thông báo của Sở Xây dựng TP.HCM, nhưng đều cho rằng việc phân làn là cần thiết, để tránh tình trạng tai nạn, ùn tắc.

Anh Trần Văn Bảy (38 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) đến gặp cán bộ Cảnh sát giao thông CSGT hỏi về cách chuyển hướng đúng trên làn dành cho xe hai, ba bánh và mô tô. Anh cho biết, theo quan sát chưa thấy tín hiệu đèn chỉ dẫn phương tiện mô tô chuyển hướng (trừ đi thẳng) điều này gây khó khăn, dễ xảy ra xung đột với ô tô ở làn số 3.

Cán bộ CSGT điều tiết tại khu vực cho hay, hệ thống đèn tín hiệu và biển chỉ dẫn mới chưa được lắp đắp đồng bộ nên dẫn đến nhiều lái xe còn lúng túng. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã làm nhiệm vụ điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn, người dân nên cho xe máy rẽ phải vào phần đường bên phải hướng đi, sau đó quay đầu và đi thẳng khi đèn tín hiệu cho phép, thay vì rẽ trái trực tiếp dễ xảy ra va chạm với phương tiện di duyển ở làn 3.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51

Như đã thông tin, Sở Xây dựng TP.HCM thông báo về việc điều chỉnh tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51, áp dụng từ ngày 17/11. Hai làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường sẽ dành cho các loại ô tô; làn thứ ba dành cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ; làn ngoài cùng bên phải dành cho xe hai, ba bánh và mô tô.

Ngoài phân làn, cơ quan chức năng sẽ lắp đặt dải phân cách cứng (dài khoảng 50m) ngăn giữa làn đường ô tô và xe mô tô tại các giao lộ; bố trí biển báo số R.411 “hướng đi trên mỗi làn đường phải theo”, theo hướng 2 làn bên trái sát dải phân cách tim đường cho ô tô đi thẳng, làn thứ 3 cho ô tô rẽ trái, quay đầu và rẽ phải. Như vậy, sau khi điều chỉnh phân làn, ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ sẽ chuyển từ làn sát dải phân cách tim đường sang làn thứ 3. Đồng thời, tất cả ô tô rẽ trái, quay đầu hoặc rẽ phải cũng sẽ di chuyển ở làn này.