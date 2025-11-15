Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

TPHCM: Từ 17/11, phân chia mới làn đường và vạch chỉ dẫn trên quốc lộ 51

An Yên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Xây dựng TP.HCM thông báo từ 17/11, điều chỉnh tổ chức giao thông trên quốc lộ 51 (đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Hiện cơ quan chức năng đang tiến đang thi công kẻ vạch phân làn mới, đồng thời xóa bỏ các vạch chỉ dẫn cũ tại các giao lộ.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 51, giảm ùn tắc, giúp người dân an tâm đi lại hơn.

z7226311284668-ef1bc6d0bea128c464fef4ec80f6fbf7.jpg
Hình ảnh QL51 sau khi kẻ lại làn đường.

Cụ thể, TP.HCM tổ chức phân lại làn đường trên tuyến quốc lộ 51 được điều chỉnh như sau:

Từ ngày 17/11, 2 làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường sẽ cho các xe ô tô đi lại.

Làn đường thứ ba tổ chức cho các xe ô tô con, xe ô tô khách dưới 30 chỗ đi.

Làn đường bên phải ngoài cùng tổ chức cho các xe 2, 3 bánh, xe mô tô đi.

Các đơn vị cũng lắp đặt dải phân cách bên ngăn cách phần đường dành cho xe ô tô và phần đường dành cho xe mô tô tại các giao lộ (khoảng 50m).

Tại khu vực giao lộ, TP.HCM yêu cầu tổ chức lắp đặt biển báo số R.411 "Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo" trên 3 làn đường dành cho xe ô tô theo hướng. Theo đó quy định 2 làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường tổ chức các loại xe ô tô đi thẳng.

z7226311267266-9f51b83c6f81f271c3d68a1eb2b07fee.jpg
z7226311268619-409d51b841d046df7ee501d322279230.jpg
Công nhân đang kẻ lại làn đường trên QL51

Làn đường thứ ba tổ chức cho các xe ô tô rẽ trái, quay đầu và rẽ phải.

Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý người dân phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Hiện nay, quốc lộ 51 có chiều dài khoảng 64km, quy mô đường cấp I đồng bằng với mặt đường rộng từ 25m đến 38m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp (tổng cộng 8 làn xe).

Đây là tuyến đường quan trọng kết nối tỉnh Đồng Nai và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, đi qua nhiều khu công nghiệp và cảng biển.

Tuy nhiên lượng xe đi lại trên tuyến đông đúc thường xuyên dẫn tới ùn tắc giao thông, nhất là ở các giao lộ. Đây cũng là “điểm đen” về tai nạn giao thông.

An Yên
#quốc lộ 51 #giao thông #an toàn #điều chỉnh #TP.HCM #kẻ vạch #tai nạn #Bà Rịa - Vũng Tàu #Sở Xây dựng

Xem thêm

Cùng chuyên mục