Thanh Hóa được bầu tối đa 17 Ủy viên Ban Thường vụ ở nhiệm kỳ mới

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra từ ngày 14 -16/10/2025; khai mạc Đại hội vào sáng 15/10. Địa điểm tại Trung tâm Hội nghị 25B (số 133 đường Quang Trung, phường Hạc Thành).

Đại hội lần này có sự tham dự của 487 đại biểu chính thức và khoảng 250 đại biểu khách mời. Đây là kỳ Đại hội có số lượng đại biểu tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 được Trung ương cho phép bầu tối đa 69 Ủy viên Ban Chấp hành; 17 Ủy viên Ban Thường vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đảm bảo cơ cấu tổ chức đạt tỷ lệ cán bộ trẻ tối thiểu 10% trở lên; tỷ lệ cấp uỷ viên là nữ từ 15%; tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế cùng tỷ lệ cán bộ khoa học công nghệ.

“Đại hội tỉnh Thanh Hóa có 4 nội dung chính gồm: Tổng kết nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV", ông Hùng thông tin.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa thông tin về Đại hội.

Chủ đề của Đại hội là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Cùng với đó, phương châm hành động của Đại hội lần này là: "Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển".

Đột phá ở nhiệm kỳ mới

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu tạo ra không gian phát triển mới cho tỉnh Thanh Hóa. Với ý nghĩa đó, các văn kiện trình Đại hội đã được bàn thảo kỹ lưỡng, ngắn gọn, các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp được đề ra cụ thể, rõ ràng nhằm tạo nền tảng xây dựng Thanh Hóa trở thành địa phương phát triển của cả nước.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa kết luận họp báo.



“Trong các khâu đột phá của nhiệm kỳ tới, chúng tôi xác định rất rõ đó là phải có một sự phát triển kinh tế theo hướng hiện đại và đúng theo tinh thần chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Với chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nâng cao hiệu suất, chất lượng, đổi mới cơ cấu kinh tế; ưu tiên các ngành công nghiệp mới nổi, các ngành công nghiệp phát thải cacbon thấp, tiết kiệm tài nguyên, công nghệ cao... nhằm phát triển hợp lý theo xu hướng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, môi trường đầu tư. Thúc đẩy kết nối, phát triển kinh tế vùng miền một cách đồng bộ”, ông Nguyễn Hồng Phong cho hay.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX lần này sẽ đề ra những chủ trương hết sức quan trọng để Thanh Hóa phát triển nhanh nhưng phải có chiều sâu, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và dịch vụ thông minh. Tỉnh sẽ lấy Khu kinh tế Nghi Sơn làm động lực, gắn với phát triển kinh tế bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Đại hội lần này sẽ kiểm điểm, đánh giá lại và định hướng làm sao có những chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể để phát huy giá trị văn hóa, con người Thanh Hóa; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội...

Một góc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Thanh Hóa cũng đề ra 32 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng; 7 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá, 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 7.900 USD trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 90 triệu đồng trở lên.