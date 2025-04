Bản tin 8H: Cần Thơ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, nghỉ hưu từ ngày 1/5/2025.

Ngày 28/4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho 83 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Đồng thời, hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về việc nghỉ hưu từ ngày 1/5 đối với ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Ông Phạm Văn Hiểu (sinh ngày 1/1/1964), quê ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Trình độ Thạc sĩ Luật. Ông Phạm Văn Hiểu từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều (TP Cần Thơ), Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 28/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Kỳ họp thứ 22 để bầu bổ sung nhân sự Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương thống nhất biểu quyết bầu bổ sung Thiếu tướng Khổng Văn Minh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, tiến hành bỏ phiếu và thống nhất đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thi hành kỷ luật đối với 7 quân nhân vi phạm pháp luật.

Tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết tính đến 17h ngày 28/4, cổng đăng ký thi của Bộ ghi nhận 1.165.289 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tăng 93.894 lượt đăng ký so với năm ngoái (năm 2024, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 1.071.395). Trong đó, thí sinh lớp 12 học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 1.122.507 (chiếm 96,33%); thí sinh tự do là 42.782 (chiếm 3,67%). Trong số thí sinh tự do, số thí sinh đăng ký thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 16.072 (chiếm 1,38%); số thí sinh đăng ký thi Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 26.711 (chiếm 2,29%). Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra ngày 26 và 27/6. Ngày 25/6, thí sinh đến điểm thi trên phiếu báo làm thủ tục dự thi.

Ngày 28/4, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 766 phong tặng danh hiệu "Thành phố Anh hùng" cho thành phố Hải Phòng. Quyết định nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của địa phương này trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Theo thông báo từ Văn phòng Chủ tịch nước, lễ trao danh hiệu này sẽ diễn ra vào 13/5 tới, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025).

Tối 28/4, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xác minh vụ việc bệnh nhi tử vong tại Trung tâm y tế huyện Sông Lô.Trung tâm Y tế huyện Sông Lô cho hay tối 25/4, cháu H.Q.N (7 tuổi, trú ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô) được gia đình đưa tới khám bệnh trong tình trạng sốt 38 độ và có biểu hiện co giật. Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ cháu bé bị sốt, co giật chưa rõ nguyên nhân và chỉ định truyền dịch kết hợp với sử dụng thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, bệnh nhi xuất hiện dấu hiệu bất thường nên Trung tâm Y tế huyện Sông Lô triển khai các biện pháp cấp cứu, rồi chuyển tiếp tới đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nhưng không qua khỏi. Trước đó, mạng xã hội phản ánh bệnh nhi được tiêm một mũi vào cổ, một mũi vào tay và được bác sĩ truyền nước. Ít lâu sau, cháu bé có hiện tượng phản ứng thuốc, co giật rồi rơi vào tình trạng ngừng tim.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Những ngày tới, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc trời dịu mát, có mưa về đêm và sáng nhưng nắng về trưa và chiều. Dịp lễ 30/4 và 1/5, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, trời mát. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ khả năng có nắng nóng cục bộ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.