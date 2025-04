Bản tin 8H: Sự thật clip hai anh em ruột đạp xe xuyên tỉnh đi xem diễu binh ở TPHCM

TPO - Hai anh em ruột cho biết có ý định đạp xe từ huyện Thống Nhất (Đồng Nai) lên TP HCM xem diễu binh, nhưng sau đó ghé thăm bà ngoại ở huyện Trảng Bom

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 anh em ruột tên là Phạm Thành Long (12 tuổi) và Phạm Thành Đạt (11 tuổi, đang là học sinh) đạp xe đi từ nhà ở Đồng Nai để lên TPHCM xem diễu binh. Hai nam sinh mang theo mì gói, nước uống và chở nhau rời nhà từ ngày 26/4. Công an xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, sau đó xác nhận sự việc. Nhận được tin báo từ người nhà, cơ quan chức năng triển khai lực lượng tìm kiếm và phát hiện 2 anh em trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vào trưa 27/4. 2 cháu cho hay có ý định đạp xe từ nhà lên TPHCM xem diễu binh, nhưng sau đó ghé xã Giang Điền (huyện Trảng Bom) để thăm bà ngoại.

Chiều 27/4 Bộ Y tế thông tin, trong tuần vừa qua (tính đến ngày 25/4) cả nước ghi nhận 3.942 trường hợp nghi sởi, giảm 4,3% so với tuần trước (4.122 trường hợp). Tính từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác 81.691 trường hợp nghi sởi tại 63 tỉnh, thành phố. So với thời điểm có số ca mắc cao nhất trong tuần, số ca ghi nhận trong tuần giảm 30%. Trong năm 2025 số trường hợp mắc có xu hướng tăng từ tuần thứ 9 (giai đoạn sau Tết Nguyên đán); số mắc có xu hướng chững lại trong tuần 14, và bắt đầu giảm vào tuần thứ 15 đến 17. Hầu hết các tỉnh có số mắc tăng nằm ở khu vực phía Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 28/4, khu vực Đông Bắc Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 22-25 độ C. Dịp lễ 30/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, trời mát; khu vực Trung và Nam Trung Bộ trời nắng, ít mưa, có nắng nóng cục bộ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông.

Rạng sáng 28/4, hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng một tum trên phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khiến 3 người tử vong.Theo thông tin ban đầu, lửa bùng lên từ tầng 2 rồi lan lên các tầng trên. Lúc này trong nhà có bốn người, bao gồm một cặp vợ chồng, con và mẹ của họ. Khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Người vợ được tìm thấy đầu tiên và đưa đi cấp cứu ngay sau đó. 3 người còn lại được xác nhận đã tử vong. Ngôi nhà bị cháy được cặp vợ chồng thuê với diện tích sàn khoảng 40 m2. Do gia đình làm nghề tổ chức hội chợ, trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/4, do vết thương quá nặng, ông R.L.H (Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chư Prông, Gia Lai) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Thông tin ban đầu, khoảng 20h50 ngày 26/4, ông H đi bộ tại Km0+300 (tỉnh lộ 663, địa phận thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông). Lúc này, Puih Khang (SN 2004, trú làng Ngai Ngó, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) điều khiển xe máy biển số 81AU-074.10 hướng ngã ba Bàu Cạn đi xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) tông vào ông H. Hậu quả, ông H tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Khang đang được cấp cứu hồi sức tích cực. (XEM CHI TIẾT)

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) cho biết dự báo trong thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5, trung bình mỗi ngày sẽ có 740 chuyến bay đi và đến sân bay với khoảng 122.000 khách/ngày. Số chuyến bay tăng khoảng 10% và lượng khách tăng khoảng 9% so với thời điểm hiện tại. Cao điểm nhất trong giai đoạn này là hai ngày 2/5 và 4/5, có 770 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất với khoảng 126.000 hành khách. (XEM CHI TIẾT)