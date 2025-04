Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự ở 5 tỉnh, thành

TPO - Tuần qua (từ 21 đến 27/4), Tỉnh ủy Tây Ninh, Tỉnh ủy Long An, Tỉnh ủy Đồng Tháp, Tỉnh ủy Bắc Giang và Thành ủy Hải Phòng đã triển khai các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ngày 26/4, Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đoàn Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị Thành ủy nghe báo cáo, cho ý kiến một số nội dung.

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Vũ Duy Tùng, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, vào ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đột xuất để xem xét, cho ý kiến một số nội dung.

Theo báo Đồng Tháp, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y ông Phan Văn Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y ông Bùi Thanh Tiền - Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 23/4, Tỉnh ủy Long An đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Long An, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định ông Nguyễn Tuấn Thanh - Bí thư Huyện ủy Cần Đước và ông Đinh Văn Sáu - Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, Nguyễn Thanh Hải trao quyết định, tặng hoa chúc mừng hai cán bộ được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An.

Trước đó vào ngày 22/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 24, trong đó có nội dung về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang Tống Ngọc Bắc công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025.