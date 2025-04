Ngôi nhà nghĩa tình của tuổi trẻ công an tỉnh Bắc Giang

TPO - Gia đình thuộc diện xóa nhà tạm, người mới hoàn lương gặp khó khăn về nhà ở đã nhận được tình cảm ấm áp và hỗ trợ vật chất từ tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Giang để xây dựng ngôi nhà mới.

Ngôi nhà mơ ước thành hiện thực

Dù đã ở trong ngôi nhà mới được gần 1 năm, chị Phùng Thị Thanh Thảo ở thôn Tiếu (xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế) vẫn không quên được giây phút xúc động nghẹn ngào ngày khánh thành ngôi nhà. Chị Thảo kể, chồng chị mất từ 8 năm trước. Chị một mình nuôi 3 con và mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi. Bởi vậy, cuộc sống gia đình luôn khó khăn, chật vật.

Mấy năm trước, thấy hoàn cảnh gia đình chị Thảo thiếu thốn, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang đã nhận đỡ đầu người con gái lớn của chị để hỗ trợ tiền học hằng tháng. Những lần về thăm nhà chị, cán bộ, chiến sĩ tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Giang không khỏi xót xa trước hoàn cảnh gia đình. Đặc biệt, ngôi nhà gia đình chị Thảo đã cũ nát, lại nằm sâu dưới mặt đường gần 2 mét.

“Ngày trước, mấy mẹ con tôi ở ngôi nhà cũ. Những đêm mưa bão là bị dột, nước mưa chảy đầy sàn nhà. Mẹ con tôi muốn làm lại căn nhà để yên tâm trước mưa bão, nhưng khổ nỗi không có tiền”, chị Thảo tâm sự.

Một ngày tháng 5/2024, Thiếu tá Đoàn Văn Phương – Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang đến gặp chị Thảo đặt vấn đề hỗ trợ gia đình làm ngôi nhà mới. Thiếu tá Phương hỏi chị Thảo trong tay có bao nhiêu tiền để tính toán hỗ trợ chị xóa nhà tạm.

“Lúc ấy, tôi vừa mừng, vừa lo, vì tôi không có đồng nào. Tôi không dám tin mình có thể làm ngôi nhà mới”, chị Thảo nhớ lại.

Sau lần bàn tính với chị Thảo, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang đã vận động các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tự nguyện đóng góp tiền và nguồn lực xã hội hóa, với tổng số tiền 150 triệu đồng để hỗ trợ chị Thảo xây nhà mới. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang còn vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 8 tấn xí măng cho chị Thảo. Đồng thời, chị Thảo vay mượn thêm 47 triệu đồng để quyết tâm làm lại căn nhà đã dột nát.

Chị Thảo vẫn nhớ như in ngày 5/6/2024, gia đình chị khởi công làm ngôi nhà mới. Ngày đó, nhiều người trong thôn và họ hàng không dám tin là chị Thảo có thể xây dựng được căn nhà mới.

“Không chỉ hỗ trợ vật chất, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang còn giúp 2 ngày công để vận chuyển gạch và phục vụ thợ xây làm nhà. Tôi nhớ lúc đó là mùa hè, trời nóng nực, áo các chiến sĩ Công an ướt đẫm mồ hôi khiến tôi và các con rất xúc động”, chị Thảo nghẹn ngào kể.

Tháng 8/2024, chị Thảo cùng mẹ già và 3 người con vui mừng đón nhận ngôi nhà mới một tầng khang trang. Có nhà mới, gia đình chị không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão về.

“Tôi có được ngôi nhà mới là giấc mơ của gia đình tôi đã trở thành hiện thực. Tôi luôn căn dặn các con chịu khó học hành, trở thành người có ích để đền đáp lại sự giúp đỡ của cộng đồng và các chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang đối với gia đình”, chị Thảo chia sẻ.

Nâng đỡ người mới hoàn lương

Những ngày này, gia đình chị Chu Thị Yến ở tổ dân phố Tân Hòa, thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên) đang tất bật với việc xây dựng lại ngôi nhà mới. Chị Yến vui vẻ chia sẻ, ngôi nhà mới của gia đình đang đến giai đoạn hoàn thiện, diện tích căn nhà khoảng 80m². Khi gia đình chị làm lại nhà, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang có hỗ trợ 50 triệu đồng.

Gia đình chị Yến là trường hợp đặc biệt khó khăn, thuộc diện hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Sau thời gian chấp hành án, chị trở về địa phương năm 2022, chồng chị cũng vừa mãn hạn tù cuối năm 2024. Chị và chồng mưu sinh bằng nghề làm ruộng, thu nhập bấp bênh, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ, rộng 60m² đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Gia đình có nguyện vọng xây dựng lại nhà mới.

Chị Yến cho biết, đối với gia đình chị, 50 triệu đồng Công an tỉnh Bắc Giang hỗ trợ xây nhà là một khoản tiền lớn. Sự hỗ trợ của Công an tỉnh Bắc Giang có ý nghĩa rất lớn với gia đình. Chồng chị mới hoàn lương được vài tháng. Bởi vậy, sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ công an giúp gia đình rất kịp thời, chồng chị thêm tự tin để hòa nhập với xã hội.

Thiếu tá Đoàn Văn Phương – Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang về chung tay xóa nhà tạm, ngày 15/4/2025, Ban Thanh niên thanh niên Công an tỉnh phối hợp cơ quan chức năng đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà mới cho gia đình chị Chu Thị Yến.

Thông qua hoạt động thiết thực này, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục khẳng định vai trò trong đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.