Tuổi trẻ công an lan tỏa nghĩa tình biên giới

TPO - Ngày 14/4, Ban Thanh niên Công an thành phố Huế phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Đối ngoại - Bộ Công an, Công an xã Quảng Nhâm (huyện miền núi A Lưới) cùng các đơn vị đồng hành triển khai chương trình “Nghĩa tình biên giới - Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc năm 2025”.