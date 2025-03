Nghệ An, Tuyên Quang tuyên dương thanh niên công an tiêu biểu

TPO - Chiều 26/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Tọa đàm kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2025) và Tuyên dương giải thưởng “Thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu năm 2024”, “Thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc năm 2024”.

Trong suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Nghệ An luôn ra sức cống hiến, lập công, vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. Thời gian qua, tổ chức đoàn các cấp đã bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng tạo được sức lan tỏa.

Với những đóng góp đó, Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 6 lần được Bộ Công an tặng Bằng khen, 16 lần được Trung ương Đoàn tặng Cờ và Bằng khen; 5 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều năm liền được Tỉnh đoàn tặng danh hiệu xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích, đảm nhận khâu yếu, việc khó. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình đoàn viên, thanh niên, nhất là đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an cấp xã.

Chủ động bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, rèn luyện kỹ năng mềm cho đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào an sinh xã hội, tình nguyện, tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng.

Trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều cán bộ, đoàn viên phải công tác ở vùng đặc thù, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đề nghị cán bộ, đoàn viên với quyết tâm “đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành giao phó”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đối với các cán bộ, đoàn viên được tuyên dương phải nỗ lực hơn nữa để đóng góp vào thành tích chung.

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An đã tuyên dương 20 “Thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu năm 2024” và 15 “Thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc năm 2024”.

Vinh danh 10 thanh niên Công an Tuyên Quang xuất sắc, tiêu biểu

Chiều 26/3, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025) và trao Giải thưởng “Thanh niên Công an Tuyên Quang xuất sắc, tiêu biểu” giai đoạn 2023 - 2024.

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, trọng tâm là phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Thanh niên Công an xung kích, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”.

Đoàn viên thanh niên được tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu, đóng góp cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Toàn lực lượng đang duy trì thực hiện 52 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Phạm Kim Đĩnh - Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các đoàn viên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Ông yêu cầu các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác công an. Đồng thời, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm, tạo điều kiện để xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn vững mạnh.

Tại sự kiện, Công an tỉnh cũng phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, 10 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đã vinh dự nhận Giải thưởng “Thanh niên Công an Tuyên Quang xuất sắc, tiêu biểu” giai đoạn 2023 - 2024.