Công an TPHCM tuyên dương 55 đảng viên trẻ giỏi chuyên môn, sôi nổi phong trào thanh niên

Ngày 5/1, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM tổ chức tuyên dương 55 gương “Đảng viên trẻ xuất sắc” Công an thành phố và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

55 gương mặt trẻ được tuyên dương là đại diện cho những người trẻ tận tâm với nghề, trung thành với lý tưởng, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc, sôi nổi trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp.

Tuyên dương các gương cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu dịp này, Thượng tá Trần Anh Thanh, Phó chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an TPHCM khẳng định đây là những bông hoa đẹp, đại diện cho hàng ngàn đoàn viên thanh niên Công an thành phố đang công tác trên nhiều lĩnh vực, sống có lý tưởng, hoài bão và ước mơ cao đẹp, là hạt nhân nòng cốt góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tuổi trẻ Công an thành phố. Đó còn là những đảng viên trẻ mưu trí, dũng cảm đấu tranh, truy bắt tội phạm vì bình yên thành phố, là những đảng viên trẻ tận tụy, quên mình phục vụ nhân dân.

Phát huy thành quả đạt được, Thượng tá Trần Anh Thanh đề nghị các đảng viên trẻ được tuyên dương tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sống có lý tưởng, hoài bão và ước mơ cao đẹp, trở thành tấm gương sáng để đoàn viên thanh niên Công an thành phố noi theo.

Tại chương trình, toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng đã ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của các anh hùng liệt sĩ thuộc lực lượng võ trang An ninh T4, tiền thân của Công an TPHCM ngày nay, những tấm gương đã anh dũng, chiến đấu và hy sinh trong đợt tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.