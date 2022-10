10 hoạt động tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ 2017 - 2022

TPO - Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an để lại dấu ấn nổi bật với nhiều hoạt động, phong trào thanh niên thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tiêu biểu, có “Thanh niên CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, đoàn viên thanh niên CAND xung phong, tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường...

“Thanh niên CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp tục tham mưu xây dựng, phát triển phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ toàn lực lượng tại 9 Cụm thi đua khối địa phương, 7 Cụm thi đua khối Bộ với những nội dung bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an và Trung ương Đoàn, hình thức triển khai đa dạng, phong phú, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” được xác định là phong trào thi đua xương sống, then chốt để triển khai các phong trào, các chương trình, cuộc vận động lớn trong tuổi trẻ CAND.

Hoạt động đối thoại

Tổ chức 2 chương trình đối thoại giữa Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn với cán bộ, đoàn viên thanh niên CAND; 187 chương trình đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương; 7.350 chương trình gặp mặt, đối thoại cấp cơ sở được tổ chức thành công.

Tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, tài năng trẻ

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tham mưu 5 chương trình tuyên dương và trao giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu nay là Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu cho 127 cá nhân; 5 cá nhân được tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 5 cá nhân là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Xung kích, sáng tạo

Đoàn viên thanh niên các khối an ninh, cảnh sát, các đơn vị tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, y tế, các học viện, trường CAND đã thực hiện 750 công trình, phần việc thanh niên; 200 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; đóng góp 54.200 ý tưởng, sáng kiến vào các lĩnh vực công tác công an.

Tích cực trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, chiến đấu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Đoàn viên thanh niên CAND xung phong, tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã tham mưu với các cấp ủy, chỉ huy các cấp và vận động hơn 5.500 lượt đoàn viên tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở, trong đó có 390 đoàn viên tăng cường cho Công an các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Xung kích phòng, chống dịch COVID-19

Đoàn viên thanh niên Bộ Công an đã cùng tuổi trẻ toàn lực lượng CAND đã đăng ký, triển khai 266 công trình, phần việc thanh niên góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19; hơn 6.000 đoàn viên tại các đơn vị trực thuộc Bộ đăng ký tình nguyện chi viện cho tuyến đầu phòng, chống dịch, trong đó có 5.109 lượt đoàn viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương có diễn biến dịch bệnh phức tạp.

“Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường”

Tính đến hết tháng 8/2022, tuổi trẻ toàn lực lượng đã hỗ trợ học bổng thường xuyên cho 1.405 em thiếu nhi với mức 300.000-3.000.000đ/tháng, tổng giá trị nguồn lực gần 62 tỷ đồng.

Xây dựng, sửa chữa 60 điểm trường vùng cao trị giá 15,5 tỷ đồng, xây dựng 197 “Ngôi nhà 19/8” trị giá 12,37 tỷ đồng, 684 sân chơi thiếu nhi trị giá 18,1 tỷ đồng, 3 bếp ăn dân nuôi trị giá 200 triệu đồng.

Tổ chức 4.493 hoạt động hỗ trợ thực phẩm thường xuyên cho thiếu nhi với nguồn lực 18,9 tỷ đồng; tặng gần 200.000 suất quà cho thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn.

Chiến dịch thanh niên công an tình nguyện

Phát huy trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ CAND, các chiến dịch “Thanh niên Công an tình nguyện hè”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”; các chương trình “Hành quân xanh”, “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, các hoạt động thực hành chính trị, “ba cùng”, “bốn cùng” nhằm cụ thể hoá phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi, góp phần tích cực cải thiện điều kiện kinh tế xã hội, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn chiến lược

Chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn ANTT giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an với Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ được tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2017 - 2022 với các nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế ở các địa phương.

Giao lưu quốc tế, hội nhập thanh niên

Triển khai biên tập các bộ cẩm nang kiến thức, thông tin đối ngoại, từ vựng tiếng Anh chuyên ngành, phổ biến pháp luật quốc tế cho đoàn viên. Đa dạng các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với lưu học viên, cán bộ an ninh, cảnh sát các nước đang học tập, công tác tại Việt Nam.

Giới thiệu 16 cá nhân tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế về thanh niên do Trung ương Đoàn tổ chức.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022-2027) là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bộ Công an nói riêng và toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, là Đại hội của sức trẻ, trí tuệ, tinh thần đoàn kết của đoàn viên thanh niên công an. Diễn ra vào ngày 17 và 18/10, Đại hội có sự tham gia của 300 đại biểu chính thức đến từ 63 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công an và 63 Bí thư Đoàn Thanh niên công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đại diện cho hơn 15 vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng.