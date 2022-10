300 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII

TPO - Sáng 13/10, trong buổi gặp mặt báo chí, đại diện Ban tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022-2027) cho biết, năm nay có 300 đại biểu chính thức đại diện cho 15 vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng CAND tham dự.

Tới dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Lê Minh Quý, Cục trưởng Cục X03, Trưởng Ban tổ chức Đại hội; đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng X03, phó Ban tổ chức Đại hội; trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, phó Ban tổ chức Đại hội…

Đại hội của sức trẻ, trí tuệ và tinh thần đoàn kết

Thông tin với báo chí, trung tá Đồng Đức Vũ cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022-2027) là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bộ Công an nói riêng và toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, là Đại hội của sức trẻ, trí tuệ, tinh thần đoàn kết của đoàn viên thanh niên công an. Đại hội đánh dấu bước phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tuổi trẻ CAND.

Theo trung tá Vũ, Đại hội diễn ra vào ngày 17 và 18/10, với sự tham gia của 300 đại biểu chính thức đến từ 63 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công an và 63 Bí thư Đoàn Thanh niên công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đại diện cho hơn 15 vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng CAND.

“Đại hội tập trung đánh giá các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên CAND giai đoạn 2022-2027; thảo luận, góp ý xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII; góp ý sửa đổi, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; bầu Đoàn đại biểu Bộ Công an tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII”- trung tá Đồng Đức Vũ cho biết.

Về công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII được quan tâm thực hiện. Trong đó, Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã công bố bài hát chính thức “Hành trình tuổi trẻ Công an nhân dân” và biểu trưng của Đại hội.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã xây dựng chuyên trang bocongan.daihoidoan22.com, đây được coi là sổ tay điện tử của mỗi đại biểu thay cho việc in tài liệu; xuất bản sách phục vụ Đại hội như “Tuổi trẻ Công an nhân dân - Khát vọng lập công Vì an ninh Tổ quốc”, “Dấu ấn nhiệm kỳ”, “125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân”…

Trung tá Đồng Đức Vũ cho biết thêm, trong nhiệm kỳ mới, khẩu hiệu hành động là “Thanh niên CAND bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”.

Xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện

Theo Ban tổ chức, tiếp nối những thành công trong nhiệm kỳ 2017-2022, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII sẽ đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tiếp theo.

Cụ thể với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Công an phát triển toàn diện; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý chí tự cường, có hoài bão, khát vọng cống hiến; tích cực ứng dụng khoa hoặc công nghệ và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác công an thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế...

Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn trong CAND thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội quân xung kích của cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Triển khai các giải pháp có tính đột phá, bền vững nhằm tạo cơ hội và động lực cho thanh niên trong học tập, công tác, chiến đấu; làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Theo Thiếu tướng Lê Minh Quý, Trưởng Ban tổ chức, đây là Đại hội mang rất nhiều ý nghĩa, đánh giá được toàn bộ nhiệm kỳ trước, những việc đã làm được cần phát huy và những việc còn tồn tại trên cơ sở đó đưa ra giải pháp để khắc phục. Qua đó, định hướng được hoạt động của Đoàn Thanh niên trong thời gian tới, đặc biệt là phong trào thanh niên gắn với chủ đề năm nay.