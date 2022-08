Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng tái đắc cử Bí thư Đoàn Công an Hà Nội

TPO - Ngày 22/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an Thành phố Hà Nội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh - nhân văn - xung kích - sáng tạo - lập công". Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng được tín nhiệm tái đắc cử làm Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. Hà Nội khóa XXV.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an Thành phố Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 có 200 đại biểu chính thức.

Dự Đại hội có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; Trung tá Đồng Đức Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Về phía Công an Thành phố Hà Nội (CATP) có Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội xác định khâu đột phá là phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an Thủ đô trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng.

Với tinh thần hành động "Bản lĩnh - nhân văn - xung kích - sáng tạo - lập công", tuổi trẻ CATP quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, như: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên CATP được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước và học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên.

Hàng tuần, Đoàn Thanh niên CATP xây dựng ít nhất 5 nội dung tuyên truyền, giáo dục, định hướng, đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên trên website, mạng xã hội.

Hằng năm, 100% các cơ sở Đoàn tổ chức các mô hình, hoạt động xây dựng hình mẫu thanh niên Công an Thủ đô thời đại mới; 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc có mô hình, công trình thanh niên làm theo lời Bác.

Hằng năm, Đoàn Thanh niên CATP và mỗi Đoàn cơ sở có ít nhất 1 công trình thanh niên; mỗi chi Đoàn cơ sở và chi Đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở có ít nhất 1 phần việc thanh niên; 100% các cơ sở Đoàn có ý tưởng, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

100% các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên”. Hằng năm, giới thiệu 350 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và phấn đấu có ít nhất 80% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội khóa XXV gồm 21 ủy viên. Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng được tín nhiệm tái đắc cử làm Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. Hà Nội khóa XXV.

Phong trào mang màu sắc Công an

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn lấy khát vọng, gương mẫu làm đầu, với mong muốn CATP ngày càng tốt hơn, đẹp hơn xứng tầm với vị thế của lực lượng Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề cập đến việc triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao đạo đức lối sống, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực trách nhiệm trong công tác, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đi đôi với đổi mới tư duy, phát huy năng động sáng tạo. Đặc biệt, đề cao vai trò vị thế Đoàn Thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ hội tụ đầy đủ đức và tài, hồng và chuyên, tiền phong và gương mẫu.



"Các cấp bộ Đoàn trong CATP phải lấy nhiệm vụ chính trị là trung tâm, cốt lõi, xuyên suốt. Đoàn Thanh niên Công an thì phải phục vụ nhiệm vụ chính trị là công tác Công an; phong trào phải mang màu sắc Công an, phải xoay quanh và thiết thực phục vụ nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng của CATP", Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Theo Giám đốc CATP, lý tưởng sống của tuổi trẻ Công an Thủ đô là sự quả cảm, nhiệt huyết, sẵn sàng vượt qua các hiểm nguy, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân, vì một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

"Các cấp bộ đoàn CATP phải khơi dậy khát vọng cuộc sống ở mỗi đoàn viên, thanh niên, bởi tuổi trẻ sống phải có hoài bão, ước mơ. Khát vọng sống phải xuất phát từ trách nhiệm của mỗi cá nhân, trước hết phải làm cho chính bản thân mình tốt hơn, đẹp hơn, rồi khát vọng được cống hiến, được đóng góp cho CATP tốt hơn, đẹp hơn, làm cho Thủ đô tốt hơn, đẹp hơn. Bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên phải nỗ lực không ngừng rèn luyện, vượt qua khó khăn, trở ngại để thực hiện khát vọng đó", ông Trung nói.

Dịp này, Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ tới các cá nhân của CATP Hà Nội. Thành Đoàn Hà Nội trao tặng Bằng khen tới các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao khen thưởng công trình thanh niên tiêu biểu cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình

Phát biểu tại Đại hội, chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên CATP bài bản, thiết thực, nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được tuyên dương và nhân rộng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, công trình “Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng” của Đoàn Thanh niên CATP đã được Trung ương Đoàn công nhận là 1 trong 10 mô hình tiêu biểu toàn quốc năm 2021, trở thành mô hình điểm để các tỉnh, thành trên cả nước học tập và triển khai thực hiện. Theo Báo cáo Đại hội, 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong CATP đã tổ chức hơn 3,9 nghìn hoạt động tình nguyện; hơn 12 nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu, thu được hơn 10,2 nghìn đơn vị máu; xây dựng 8 ngôi nhà tình nghĩa; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 1.145 trường hợp gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị quà tặng hỗ trợ hơn 11,6 tỷ đồng. Các cấp bộ Đoàn trong CATP đã giới thiệu 3.601 đoàn viên ưu tú cho Đảng xét kết nạp, trong đó đã có 1.175 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; số lượng đoàn viên là chiến sỹ nghĩa vụ và công nhân viên, hợp đồng lao động được quan tâm chú ý hơn trong giáo dục, bồi dưỡng kết nạp Đảng; 1.054 đoàn viên được chuyển Đảng chính thức.