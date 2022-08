Tuổi trẻ Công an tỉnh Nghệ An: Tiên phong vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân

Nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Đoàn thành niên Công an Nghệ An là nhiệm kỳ đặc biệt, với nhiều dấu ấn nổi bật mà biểu tượng xuyên suốt đó là “về với cơ sở, đến với Nhân dân, hết lòng, hết sức vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Dấu ấn đột phá của tuổi trẻ Công an tỉnh Nghệ An

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đây là nhiệm kỳ mà Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An triển khai nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, từ việc triển khai xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm các tổ chức, đối tượng phản động, chống đối; làm sạch, làm yên, làm giảm tội phạm ở địa bàn cơ sở; triển khai các Đề án lớn về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân... qua đó, tạo ra bước đột phá mới trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, cống hiến, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Công an tỉnh, góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh nhiên được đổi mới toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu. Với hàng chục đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động tạo sức lan tỏa lớn, như: Thanh niên Công an Nghệ An học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Tuổi trẻ Công an Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; cuộc vận động Tuổi trẻ Công an Nghệ An thi đua mỗi ngày một việc làm tốt, vì Nhân dân phục vụ… cùng hàng trăm hội nghị, buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề.

Qua đó, đã xây dựng đội ngũ đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trọng danh dự, yêu ngành, quý nghề, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, nhân dân và ngành cần đến. Một trong minh chứng tiêu biểu đó là khi có chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh, gần 300 đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện, xung phong về với cơ sở, đến với xã khó khăn, miền núi rẻo cao miền Tây xứ Nghệ góp phần Công an tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng Công an xã chính quy.

Màu áo bình dị, thân thương nhưng cũng đầy bản lĩnh, hy sinh ấy vẫn đang tiếp tục từng ngày, từng giờ in đậm trong lòng dân là minh chứng rõ nét cho tư cách người Công an cách mệnh, của người thanh niên Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã trở thành động lực, là mục tiêu xuyên suốt của thanh niên Nghệ An trong nhiệm kỳ qua. Phong trào “Đoàn thanh niên Công an Nghệ An xung kích, tình nguyện, lập công vì An ninh Tổ quốc” đã bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo" cũng ghi dấu ấn đột phá. Với gần 300 công trình, phần việc, 500 đội tình nguyện tại chỗ, hình ảnh thanh niên xuất hiện ở vùng sâu, vùng xa, về với cơ sở, đến với nhân dân, phục vụ nhân dân đã trở thành nên thân thuộc trong lòng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Một số mô hình như: Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, Dự án Hỗ trợ đàn bò sinh sản cho người dân tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu”, Đề án Chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ 200 trẻ em có hoàn thành đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập là điểm sáng của đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, trong “mảng màu tối” do dịch bệnh, mỗi đoàn viên Công an Nghệ An là một pháo đài chống dịch, đã trở thành “là chắn thép” là “điểm sáng” điểm tựa vững chắc cùng với nhân dân vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19.

Tại các Cuộc thi, Hội thi nghiên cứu, tìm hiểu, sáng tạo do các cấp, các ngành tổ chức, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã khẳng định được vị thế của mình trong toàn Đoàn khi luôn là đơn vị có số lượng bài thi tham gia và đạt nhiều giải cao nhất…

Từ sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của các tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, hầu hết chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt vượt, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen, liên tục nhiều năm liền được T.Ư Đoàn tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”; được Tỉnh đoàn tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 – 2022".

Tuổi trẻ Công an tỉnh Nghệ An tiên phong vì hạnh phúc nhân dân

Nhiệm kỳ tới, đứng trước tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh diễn biến phức tạp, khó lường; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tiếp tục tác động lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Đó chính là thuận lợi và thách thức đối với tổ chức Đoàn và mỗi đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An trong học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu, góp phần cùng toàn lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Công an Nghệ An bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân", Đoàn Thanh niên Công an tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu "Xây dựng thế hệ thanh niên Công an Nghệ Anphát triển toàn diện; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý chí tự cường, có hoài bão, khát vọng vươn lên; có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội; có sức khoẻ tốt; có trình độ, sức chiến đấu cao, tinh thần vì nhân dân phục vụ; có kiến thức, kỹ năng hội nhập; năng động, sáng tạo trong ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Công an thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế".

Với 13 chỉ tiêu trọng tâm và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; bám sát nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh gắn với việc không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng các công trình, phần việc thanh niên tham gia thực hiện các khâu yếu, việc khó, việc cần đến sức trẻ và sự sáng tạo của thanh niên, xây dựng hình ảnh đẹp về người đoàn viên thanh niên Công an Nghệ An trong lòng nhân dân; tận dụng tối đa tiện ích của công nghệ số vào các hoạt động. Phấn đấu đến giữa nhiệm kỳ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của tuổi trẻ trong Đoàn thanh niên Công an tỉnh; là Đại hội của “Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới”.