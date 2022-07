Đại úy Đặng Văn Thắng tái đắc cử Bí thư Đoàn Công an TPHCM khóa X

TPO - Đại hội bầu trực tiếp anh Đặng Văn Thắng làm Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TPHCM nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngày 21/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham dự của 139 đại biểu đại diện cho 138 cơ sở Đoàn trực thuộc. Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dự đại hội.

Hơn 1.500 cán bộ Đoàn, ĐVTN tăng cường lên tuyến đầu chống dịch

Trong nhiệm kỳ qua (2017 – 2022), Tuổi trẻ Công an TPHCM (CATP) tiếp tục thực hiện các giải pháp Đoàn tham gia cải cách hành chính, triển khai thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết các thủ tục hành chính”. Chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp vận động ĐVTN tình nguyện làm thêm giờ giải quyết công việc chuyên môn, nêu cao tinh thần “Làm hết việc, không làm hết giờ”; tập trung triển khai thực hiện “Đoàn xung kích tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng tiến độ, đạt chất lượng. Khuyến khích chiến sĩ trẻ hăng say học tập, rèn luyện, xây dựng động cơ, mục tiêu phấn đấu tích cực để ra sức cống hiến phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng, ngành Công an.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đoàn CATP xác lập và đăng ký thực hiện hiệu quả nhiều công trình, phần việc thanh niên góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác nắm tình hình, địa bàn, đối tượng. Có hơn 1.500 cán bộ Đoàn, ĐVTN tăng cường cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch; cho công an các quận, huyện hỗ trợ các chốt kiểm soát phương tiện, các khu cách ly phong tỏa, các điểm tiêm ngừa vắc xin.

Trong các năm 2020 - 2022, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tuổi trẻ CATP đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc CATP. Bên cạnh đó, tăng cường kết nối, vận động các nguồn lực xã hội, phát động ĐVTN, thanh niên, người dân thành phố tham gia đóng góp Quỹ vắc xin COVID-19.

Phát huy thành quả giai đoạn vừa qua, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an TPHCM nhiệm kỳ 2022 – 2027 đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN CATP phát triển toàn diện; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn yêu ngành, mến nghề, tận tâm trong công việc, tận tụy phục vụ nhân dân. Mặt khác, triển khai các phong trào hành động cách mạng bám sát nhiệm vụ chính trị; chủ động nắm chắc tình hình, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, đổi mới, nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân thông qua các công trình, phần việc thanh niên tạo dấu ấn thiết thực trong nhiệm kỳ mới.

Đại úy Đặng Văn Thắng đắc cử Bí thư Đoàn CATP khóa X

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 19 đồng chí. Đại úy Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn Công an TPHCM khóa IX được bầu trực tiếp tái đắc cử Bí thư Đoàn Công an TPHCM khóa X.

Đại hội cũng bầu hai Phó Bí thư Đoàn CATP khóa mới là Thượng úy Võ Thị Bích Phương và Trung úy Phan Đình Linh.

Phát biểu tại đại hội, chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM chúc mừng tập thể Ban Chấp hành khóa mới vừa được đại hội tín nhiệm chọn cử. Chị Thanh Phương đề nghị Ban Chấp hành Đoàn CATP khóa mới sớm đưa Nghị quyết đại hội vào thực tiễn bằng việc khẩn trương bàn và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, để tinh thần và những nội dung đã bàn trong đại hội trở thành những hành động, phần việc cụ thể.

Phát biểu dặn dò thế hệ trẻ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc xây dựng lực lượng Công an TPHCM yêu cầu tuổi trẻ CATP cần đặt công tác giáo dục lý tưởng lên hàng đầu. Thiếu tướng Trần Đức Tài khẳng định, đoàn viên thanh niên Công an nhân dân đã, đang và chắc chắn sẽ được hưởng những di sản mà dân tộc để lại, đặc biệt là trong thời đại Hồ Chí Minh. Do đó, tuổi trẻ có quyền tự hào và cùng nhau gìn giữ, phát huy.

Với phương châm “Tổ chức các hoạt động phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn”, Ban Thường vụ Đoàn CATP xác lập 3 công trình thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm: - Công trình “Đồng hành cùng đoàn viên thanh niên CATP nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị” giai đoạn 2022 - 2027. - Công trình “Tuổi trẻ CATP xung kích trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị” giai đoạn 2022 - 2027. - Công trình: Phối hợp thành lập mô hình Tuổi trẻ CATP xung kích trong việc thành lập mô hình “Tổ nhân dân tuần tra” tại địa bàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 – 2027.