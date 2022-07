Tuổi trẻ Công an Đắk Lắk nói không với chọn đơn vị, chọn lĩnh vực công tác

TPO - Nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ Công an Đắk Lắk ghi dấu ấn nhiều hoạt động thiện nguyện, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đoàn cũng chú trọng triển khai giáo dục chính trị tư tưởng với các hình thức linh hoạt, không ngại khó, ngại khổ và nói không với chọn đơn vị, chọn lĩnh vực công tác.

Ngày 15/7, tại Công an tỉnh Đắk Lắk diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022–2027 với sự tham gia của 128 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ Công an Đắk Lắk ghi dấu ấn nhiều hoạt động thiện nguyện như: Tổ chức gần 500 đợt hướng về cơ sở, tổng giá trị huy động hỗ trợ trên 15 tỷ đồng; xây dựng gần 100 hạng mục công trình thanh niên phúc lợi, chăm lo hỗ trợ cho học sinh nghèo, khó khăn; tổ chức 15 đợt hiến máu tình nguyện và hàng trăm đợt hiến máu trực tiếp thu hút hơn 2,5 nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia, thu được trên 2 nghìn đơn vị máu; tổ chức hơn 300 lượt đoàn viên thanh niên phối hợp bảo vệ ANTT tại các điểm tư vấn, tiếp sức mùa thi theo kế hoạch của Tỉnh Đoàn...

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Ban thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh phát động tổ chức các hoạt động chung tay phòng chống dịch với nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa, vận động quyên góp và tổ chức hơn 100 lượt ĐVTN thu hoạch 60 tấn rau củ nhu yếu phẩm, hàng thiết yếu gửi đến vùng tâm dịch; triển khai hiệu quả phần việc “Bếp đêm chiến sỹ - đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19”, hỗ trợ trên 2,5 nghìn suất ăn đêm cho các chốt liên ngành phòng chống dịch và bệnh viện dã chiến với tổng giá trị 750 triệu đồng.

Đoàn cũng chú trọng triển khai giáo dục chính trị tư tưởng với các hình thức linh hoạt, hiệu quả thiết thực như: Phong trào tuổi trẻ Công an Đắk Lắk tình nguyện tăng cường cho cơ sở, chống tư tưởng ngại khó, ngại khổ và nói không với chọn đơn vị, chọn lĩnh vực công tác.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao một số kết quả nổi bật Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kì vừa qua, bên cạnh đó còn có một số khuyết điểm hạn chế, đề nghị khắc phục trong thời gian tới.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy đề nghị cấp ủy, lãnh đạo đơn vị các huyện, thị xã, thành phố phải quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo công tác thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để ĐVTN có điều kiện được phát triển toàn diện cả về chính trị tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động đoàn, từ đó tạo động lực phát huy vai trò xung kích sáng tạo của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị.

Tại đại hội, đại diện Chi đoàn PA03, báo cáo tham luận về vai trò của ĐVTN Công an nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Trong thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, những thông tin luận điệu sai trái xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch đã và đang lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ cao. Đoàn thanh niên công an tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN qua các hình thức sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, phân loại các nhóm đối tượng trên không gian mạng và các giải pháp đấu tranh xử lý.

Trong nhiệm kỳ này, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm 20 thành viên; Đại úy Đinh Xuân Hoàng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đoàn Công an tỉnh; bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Đoàn thanh niên Công an tỉnh và khen thưởng 6 tập thể, 8 cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn. Đại diện lãnh đạo Đoàn thanh niên Bộ Công an trao bằng khen Đoàn thanh niên Bộ công an về phong trào “Thanh niên CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” cho 1 tập thể, 1 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 18 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong nhiệm kỳ.