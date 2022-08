Đại úy Nguyễn Duy Hưng tái đắc cử Bí thư Đoàn Công an tỉnh Ninh Thuận

TPO - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với việc bầu ra Ban Chấp hành. Đại úy Nguyễn Duy Hưng tái đắc cử Bí thư Đoàn Công an tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự Đại hội có Đại tá Huỳnh Cầm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Quang Đồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; anh Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Thuận; cùng 120 đại biểu chính thức đến từ 21 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Công an tỉnh Ninh Thuận đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Phong trào hoạt động của tuổi trẻ Công an Ninh Thuận đã có bước đổi mới, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị. Các phong trào đã thu hút được đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia, tạo được không khí thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn lực lượng Công an tỉnh, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương. Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt.

Trong 5 năm liền (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Thuận tặng Cờ đơn vị xuất sắc công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi; 2 năm (2018, 2021) được Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Lực lượng vũ trang. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Ninh Thuận cũng được Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tặng 3 Bằng khen, T.Ư Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tặng 2 Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 7 Bằng khen, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng 2 Bằng khen, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Thuận tặng 7 Bằng khen, 1 giải thưởng Vừ A Dính.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Ninh Thuận bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, kỷ cương, lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân” Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm, 1 đề án trọng điểm. Đại hội nhấn mạnh xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường rèn luyện, phát huy tài năng, sức sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Ninh Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, 3 tập thể và 3 cá nhân thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vinh dự được Tỉnh Đoàn Ninh Thuận tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 anh, chị; bầu 10 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.



Đại úy Nguyễn Duy Hưng tái đắc cử giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.