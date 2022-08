Trung ương Đoàn thăm, động viên gia đình ba cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy

TPO - Ngày 4/8, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cùng đoàn công tác thăm, chia buồn và động viên gia đình ba cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đã thăm, chia buồn và động viên gia đình ba chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) vào ngày 1/8. Tham gia đoàn có Trung tá Đồng Đức Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; đại diện Thành Đoàn Hà Nội.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cùng thành viên trong đoàn thắp hương tưởng nhớ ba cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; thăm hỏi, động viên gia đình các cán bộ, chiến sĩ.

Anh Lương bày tỏ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Thành Đoàn Hà Nội gửi chia buồn sâu sắc đối với sự mất mát to lớn của gia đình. Đây cũng là sự mất mát, nỗi buồn rất lớn của lực lượng công an nhân dân, đoàn viên thanh niên.

Đồng thời, anh Lương cảm phục hành động dũng cảm can trường và tinh thần vì dân phục vụ, sẵn sàng chấp nhận hy sinh của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Hành động và sự hy sinh của ba cán bộ, chiến sĩ sẽ là động lực để cán bộ, chiến sỹ nói riêng và các bạn trẻ nói chung rèn luyện, cống hiến bảo đảm sự bình yên, trật tự an toàn xã hội.

Anh Lương chia sẻ, mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát vô cùng to lớn này, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại diện thân nhân các liệt sĩ cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ động viên của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Thành Đoàn Hà Nội.





Chiều 1/8, ba cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh khi chữa cháy trên đường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội). Ba liệt sĩ gồm Thượng tá Đặng Anh Quân (SN 1977) - Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy; Thượng úy Đỗ Đức Việt (SN 1998) - cán bộ phòng cháy chữa cháy và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (SN 2003) - chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. T.Ư Đoàn đã có quyết định số 280 ngày 2/8/2022 về việc truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. (Thượng tá Đặng Anh Quân đã quá tuổi theo quy định). Lễ trao tặng Huy hiệu sẽ được tổ chức tại Lễ truy điệu ngày 5/8/2022 ngay sau khi truy tặng Huân chương Chiến công Hạng Nhất và bằng Tổ quốc ghi công.