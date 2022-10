Tuổi trẻ Công an TPHCM chung sức chuyển đổi số quốc gia

Ngày 12/10, Ban Thường vụ Đoàn Công an TPHCM (CATP) đã tổ chức lễ ra mắt công trình thanh niên “Tuổi trẻ CATP xung kích trong thực hiện Đề án 06 - Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Công trình được triển khai thực hiện nhằm phục vụ lợi ích cho người dân trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển dữ liệu về dân cư. Đặc biệt, có thể hỗ trợ các đối tượng là người cao tuổi, người yếu thế, chức sắc tôn giáo, người có hoàn cảnh khó khăn được thuận lợi hơn khi đi làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip và sử dụng 25 dịch vụ công thiết yếu.

Qua đó, thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên CATP trong việc triển khai các phong trào xung kích, các công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an thành phố mang tên Bác.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM đánh giá, thời gian qua, Đề án 06 đã được CATP tập trung triển khai rộng khắp đến các đơn vị, địa phương, bước đầu thu được những kết quả hết sức tích cực; được người dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Qua đó góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Ông Trần Đức Tài cũng nhìn nhận đây chỉ là những kết quả bước đầu và còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành các mục tiêu năm 2022 và những năm tiếp theo của đề án. Trong đó, chú trọng sáng tạo, đổi mới các hình thức tuyên truyền về tầm quan trọng và những lợi ích mà đề án mang lại cho người dân; chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TPHCM xây dựng các sản phẩm phục vụ công tác tuyên truyền và tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Đoàn tại Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ hết sức để người dân thực hiện tạo lập tài hoàn và thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công…

Khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ CATP, anh Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TPHCM cho biết, đây sẽ là dấu ấn lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của tuổi trẻ Công an TPHCM. “Với công trình thanh niên này, tuổi trẻ CATP cam kết sẽ chung tay cùng các đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn gắn liền với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn nghiệp vụ. Cán bộ, chiến sĩ trẻ chung tay hỗ trợ người dân, vừa phát huy vai trò của người chiến sĩ công an, đồng thời cũng cho thấy rõ vai trò của một cán bộ Đoàn”, anh Đặng Văn Thắng bày tỏ.