Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội phát động học tập gương dũng cảm của 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy

TPO - Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an Thành phố Hà Nội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an thành phố Hà Nội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh - Nhân văn - Xung kích - Sáng tạo - Lập công".

Trong khuôn khổ Đại hội, phát huy truyền thống đơn vị "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cả 3 thời kỳ (Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Thời kỳ đổi mới), Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng (Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội khóa XXV) phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ.

Cụ thể, tất cả các đồng chí đoàn viên thanh niên Công an tích cực thi đua rèn luyện bản lĩnh chính trị, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Mỗi đồng chí cần không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện thể chất và tư cách của "Người Công an cách mạng" để đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, mỗi đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô noi gương sáng của ba đồng chí, nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với công việc, không chùn bước trước khó khăn, gian khổ và hiểm nguy; mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; vì nước vì dân quên thân phục vụ; sẵn sàng chiến đấu và lập công xuất sắc.

Ngoài ra, bài phát động học tập gương chiến đấu của 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC đề cập tới việc đẩy mạnh các hoạt động của Câu lạc bộ Bát Sắt, công trình thanh niên “Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng”...

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn tại các địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự và câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Ngay sau bài phát động của Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, đại diện của hơn 11 nghìn đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô gửi lời biết ơn và tri ân sâu sắc đối với Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc.

Khẩu hiệu của chương trình phát động là: “Mỗi cán bộ chiến sĩ CAND phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nguyện đem sức lực, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.

Theo đó, Đoàn Thanh niên các cấp trong CATP sẽ tập trung làm tốt những nội dung của phong trào học tập tấm gương dũng cảm của ba liệt sĩ. Lý tưởng sống quả cảm, anh dũng của các đồng chí sẽ được tuổi trẻ CATP tiếp nối.

Để hưởng ứng bài phát động, các cấp bộ Đoàn trong CATP xin hứa quyết tâm noi gương dũng cảm của 3 liệt sĩ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, vượt qua khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần và ý chí của người Công an cách mệnh.