Truy tặng giấy khen cho Thiếu tá Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm

Đến viếng và thắp hương tại tang lễ của Thiếu tá Hồ Tấn Dương, thay mặt đoàn viên, thanh niên tỉnh Đồng Tháp, anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp bày tỏ niềm tiếc thương, đau xót trước sự hy sinh cao cả của Thiếu tá Hồ Tấn Dương. Trước tinh thần anh dũng hy sinh quên mình vì bình yên cho nhân dân, Thiếu tá Hồ Tấn Dương xứng đáng là tấm gương sáng để tuổi trẻ Tỉnh nhà noi theo.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Hồ Tấn Dương, sinh năm 1986, quê quán xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 5/8, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã đến gia đình tại ấp Nhơn Qưới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để trao quyết định thăng cấp bậc hàm. Cùng dự có Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/8, trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tổ chức mật phục để truy bắt đối tượng.

Trong quá trình truy đuổi do 2 đối tượng hung hãn, chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn, hai đồng chí Công an đều bị thương, được đưa đi cấp cứu. Nhưng do chấn thương quá nặng đồng chí Hồ Tấn Dương đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.