Thanh niên Công an huyện Ba Vì treo banner ở quán nhậu, nhắc khách không lái xe khi uống rượu bia

TPO - Ngày 5/9, Đoàn Thanh niên Công an huyện Ba Vì phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông trật tự, Công an huyện tổ chức gặp chủ các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, karaoke, các điểm có kinh doanh rượu, bia trên địa bàn tuyên truyền những quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Nhằm phát huy hiệu quả tối đa cho công tác tuyên truyền, Đoàn Thanh niên Công an huyện Ba Vì đã phát các tấm băng rôn, treo banner tại các cơ sở kinh doanh để khách hàng dễ dàng nhìn thấy, với nội dung: “Yêu cầu người dân tuyệt đối chấp hành không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích”. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh tiếp tục chấp hành nghiêm quy định không để xe lấn chiếm lòng lề đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, Đội CSGT-TT, Công an huyện cũng tuyên truyền về hậu quả của việc điều khiển xe tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia và chế tài xử phạt đối với hành vi này. Qua đó, chủ các cơ sở kinh doanh đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Chia sẻ với Tiền Phong, Đại uý Đinh Công Kiên (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát GT-TT) nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, Đội CSGT-TT phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường thêm công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạo tính răn đe".

Hoạt động tuyên truyền ngày 5/9 vừa qua của Đoàn Thanh niên Công an huyện Ba Vì, Đội CSGT-TT là một trong những kế hoạch tuyên truyền trong đợt cao điểm tuần tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông mà Công an huyện Ba Vì thực hiện. Ngoài tuyên truyền nhắc nhở như trên, các tổ công tác cũng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý những lái xe vi phạm nồng độ cồn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Trung thu 2022.

Một chủ quán nhậu trên đường tránh QL32 đoạn qua thị trấn Tây Đằng cho biết: “Quán của tôi cũng thấy được sự nguy hiểm của khách hàng sau khi uống rượu bia mà lái xe. Do đó, quán có ý định đặt banner để treo nhưng chưa kịp thực hiện thì các anh công an đã đến treo tại quán”. Chủ quán khẳng định sẽ nhắc nhở khách hàng thường xuyên và dặn dò nhân viên trông xe của khách, khuyến cáo khách hàng dùng xe ôm, taxi hoặc đưa xe cho người không uống rượu, bia chở về.