Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2022

TPO - Ngày 10/6, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội (CATP) phối hợp Công an huyện Ba Vì, Phòng Hậu cần - CATP, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Đoàn Thanh niên VP Bank tổ chức lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022.

Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Hội trại “Tuổi trẻ Công an Thủ đô học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” năm 2022 diễn ra sáng nay, tại huyện Ba Vì, Hà Nội.

Tại buổi lễ, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện tại đơn vị, địa phương, tình nghĩa xã hội, chung sức cùng cộng đồng tại địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Các chương trình do tuổi trẻ Công an Hà Nội và các đơn vị cũng hướng về các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) và hưởng ứng sơ kết phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”...

Thông qua chiến dịch, Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội mong muốn có thể phát huy tối đa vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ vì an ninh Thủ đô, góp phần bồi dưỡng các đoàn viên thanh niên về chuyên môn nghiệp vụ cũng như tư thế tác phong, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của CATP.

Ngày sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên các đơn vị phối hợp đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình hướng về cơ sở.