Chiến sĩ công an Vĩnh Long chia sẻ giọt hồng

TPO - Sáng 22/12, hàng trăm chiến sĩ công an tỉnh Vĩnh Long chia sẻ giọt hồng của mình tại ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 do báo Tiền Phong phối hợp Đoàn thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức.