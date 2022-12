Thành lập Ban Thanh niên Công an nhân dân

TPO - Chiều 21/12, tại Hà Nội, Cục Công tác đảng và công tác chính trị tổ chức công bố các quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Thanh niên Công an nhân dân trực thuộc Cục công tác đảng và công tác chính trị là cơ quan tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an mà trực tiếp là Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng Công an nhân dân.

Cùng với đó, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Ban Thanh niên Công an nhân dân.

Cụ thể, trung tá Đồng Đức Vũ, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Thanh niên Công an nhân dân; thiếu tá Bạch Quốc Tuyên, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn và thiếu tá Trần Trọng Nguyên, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thanh niên Công an nhân dân.

Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân, là sự cụ thể hoá các nội dung trong Kết luận số 80-KL/ĐUCA của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.