Đoàn Thanh niên Bộ Công an phải là lực lượng xung kích đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TPO - Phát biểu tại Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các cấp bộ Đoàn trong Công an nhân dân (CAND) phải thường xuyên coi trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, học tập. Xác định rõ Đoàn phải là lực lượng xung kích trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (giai đoạn 2022 - 2027) diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện hơn 15 vạn ĐVTN toàn lực lượng.

Dự phiên trọng thể có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Nâng cao năng lực ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số

Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII hướng tới mục tiêu bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục bản lĩnh chính trị; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng, lập công vì an ninh Tổ quốc cho thanh niên Công an; xây dựng Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với tinh thần hành động "bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân", tuổi trẻ Công an phấn đấu trong giai đoạn 2022 - 2027 thực hiện 12 chỉ tiêu trọng tâm, 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Hỗ trợ hiện thực hóa ít nhất 300 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên, trong đó số ý tưởng, sáng kiến phục vụ chuyển đổi số đạt 20% trở lên. Phấn đấu trên 90% đoàn viên thanh niên tiếp cận, sử dụng thành thạo các dịch vụ công trực tuyến và tài khoản thanh toán điện tử.

Trong đó, hằng năm, mỗi tổ chức Đoàn cấp cơ sở triển khai ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Tổ chức Đoàn trong toàn lực lượng phối hợp triển khai, hỗ trợ, duy trì hiệu quả ít nhất 50 mô hình thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trọng điểm; tổ chức ít nhất 100 hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên thanh niên Công an tình nguyện đảm nhận công tác tại cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu.

Trong 5 năm tới, trồng mới 100.000 cây xanh; hỗ trợ dài hạn ít nhất 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, sửa chữa ít nhất 100 “Ngôi nhà 19/8”, 100 sân chơi thiếu nhi. Tất cả đoàn viên là chiến sĩ nghĩa vụ được thông tin, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm.

Hằng năm, tất cả Đoàn cấp cơ sở tổ chức ít nhất 1 hoạt động đồng hành nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, tin học, kỹ năng số cơ bản cho thanh niên. Giới thiệu từ 8.000 đến 10.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó trên 85% được kết nạp đảng.

Phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm với xã hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích, thành tựu, chiến công của các tổ chức Đoàn, ĐVTN các cấp đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thông qua các phong trào thi đua và các hoạt động của Đoàn, đã xuất hiện nhiều tấm gương ĐVTN CAND tiêu biểu, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người công an cách mạng, trung thành - tận tụy, mưu trí - dũng cảm, đoàn kết - sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; thậm chí hy sinh xương máu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

“Chỉ tính riêng trong giai đoạn từ 2017 - 2022, đã có 18 ĐVTN CAND anh dũng hy sinh, 79 đồng chí bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ. Thành tích và sự lớn mạnh của Đoàn Thanh niên Bộ Công an và thế hệ trẻ CAND là rất to lớn và rất đỗi tự hào, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND, củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân đối với CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc", Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết trong giai đoạn tới, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác thanh niên CAND là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp mà trực tiếp là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

"Các cấp bộ Đoàn trong CAND phải thường xuyên coi trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, học tập để giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho ĐVTN thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Xác định rõ Đoàn phải là lực lượng xung kích trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Song bản thân mỗi ĐVTN và tổ chức Đoàn Thanh niên CAND cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình, từ đó tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng để xung kích, đi đầu, khát vọng lập công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị củng cố tổ chức Đoàn trong CAND thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, ngang tầm nhiệm vụ.

Nêu cao vai trò của tổ chức Đoàn và ĐVTN trong góp ý xây dựng Đảng, giám sát, phản biện xã hội đối với quá trình triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan tới công tác thanh niên; làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng, bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ, đội ngũ lãnh đạo chỉ huy trẻ có chất lượng cho Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng thời, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN trong CAND; phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm với xã hội của thanh niên công an trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác công an; là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế của lực lượng CAND.