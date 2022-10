Khai mạc Festival 'Tuổi trẻ sáng tạo' chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022-2027) là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bộ Công an nói riêng và toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, là Đại hội của sức trẻ, trí tuệ, tinh thần đoàn kết của đoàn viên thanh niên công an.

Diễn ra vào ngày 17 và 18/10, Đại hội có sự tham gia của 300 đại biểu chính thức đến từ 63 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công an và 63 Bí thư Đoàn Thanh niên công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện cho hơn 15 vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng.